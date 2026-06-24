Um motociclista de 32 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas José Fonzar e José Scarpin, no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 11h30 e mobilizou equipes de atendimento, que prestaram os primeiros socorros no local.

Segundo as informações apuradas, a motocicleta Honda Biz seguia pela Rua José Fonzar, no sentido bairro, quando houve a colisão lateral com um Chevrolet Corsa que atravessava o cruzamento.

A motorista do carro, de 33 anos, relatou que a presença de um caminhão estacionado próximo à esquina comprometeu sua visão da via, dificultando a percepção da aproximação da motocicleta no momento em que iniciou a travessia.