Um motociclista de 32 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas José Fonzar e José Scarpin, no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 11h30 e mobilizou equipes de atendimento, que prestaram os primeiros socorros no local.
Segundo as informações apuradas, a motocicleta Honda Biz seguia pela Rua José Fonzar, no sentido bairro, quando houve a colisão lateral com um Chevrolet Corsa que atravessava o cruzamento.
A motorista do carro, de 33 anos, relatou que a presença de um caminhão estacionado próximo à esquina comprometeu sua visão da via, dificultando a percepção da aproximação da motocicleta no momento em que iniciou a travessia.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico. Conforme informado, a vítima apresentava dores na região do ombro. Já a condutora do automóvel não sofreu ferimentos.
A ocorrência foi registrada pelas autoridades competentes, que constataram que tanto os condutores quanto os veículos estavam com a documentação regular, sem qualquer irregularidade administrativa.
O acidente reforça um problema recorrente no trânsito urbano: a visibilidade comprometida em cruzamentos por veículos estacionados próximos às esquinas. A situação exige atenção redobrada dos motoristas e motociclistas, principalmente em locais onde obstáculos podem dificultar a visualização do fluxo de veículos e aumentar o risco de colisões.
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