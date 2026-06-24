O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza, nesta quinta-feira (25), a partir das 9h, o último julgamento do mês de junho. A sessão acontecerá no Fórum de Birigui, será aberta ao público e colocará no banco dos réus Célio de Souza Ferreira, acusado de tentativa de homicídio.

A acusação será sustentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, responsável pela denúncia oferecida em abril de 2018.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na tarde de 31 de março de 2018, em uma residência localizada na Rua Odovaldo Dossi, no bairro Quemil, em Birigui. Conforme os autos, Célio estava hospedado na casa da tia, Isaura, quando, por motivos ainda não esclarecidos, teria se armado com uma faca e atacado Amauri Sá Rodrigues, genro da proprietária do imóvel.