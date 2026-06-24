O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza, nesta quinta-feira (25), a partir das 9h, o último julgamento do mês de junho. A sessão acontecerá no Fórum de Birigui, será aberta ao público e colocará no banco dos réus Célio de Souza Ferreira, acusado de tentativa de homicídio.
A acusação será sustentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, responsável pela denúncia oferecida em abril de 2018.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na tarde de 31 de março de 2018, em uma residência localizada na Rua Odovaldo Dossi, no bairro Quemil, em Birigui. Conforme os autos, Célio estava hospedado na casa da tia, Isaura, quando, por motivos ainda não esclarecidos, teria se armado com uma faca e atacado Amauri Sá Rodrigues, genro da proprietária do imóvel.
Segundo a peça acusatória, o denunciado desferiu dois golpes de faca, atingindo a vítima na região do tórax e do braço. Os gritos de socorro chamaram a atenção de Isaura, que foi até a cozinha e encontrou Amauri tentando se defender enquanto o acusado ainda estava com a faca nas mãos.
Ainda conforme a denúncia, após o ataque, Célio fugiu levando a arma utilizada no crime. Policiais militares iniciaram diligências e localizaram o suspeito no Terminal Rodoviário de Birigui, onde, segundo o Ministério Público, ele teria informado que pretendia embarcar em um ônibus para deixar a cidade. Durante a abordagem, o acusado também teria indicado o local onde havia enterrado a faca, posteriormente localizada pelos policiais com vestígios de sangue.
Para o Ministério Público, a morte da vítima somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que Amauri conseguiu reagir ao ataque e recebeu atendimento médico imediato. Por isso, Célio responde por tentativa de homicídio, nos termos do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Quando a denúncia foi apresentada, em abril de 2018, o acusado encontrava-se preso em flagrante. Atualmente, ele responde ao processo em liberdade e deverá comparecer ao Fórum para ser submetido ao julgamento pelos jurados.
A decisão sobre a condenação ou absolvição caberá ao Conselho de Sentença, formado por sete jurados sorteados para a sessão, sob a presidência do juiz responsável pelo Tribunal do Júri.
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