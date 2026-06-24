Após cerca de duas décadas sem mudanças significativas nas regras de punição para crimes ambientais, o Estado de São Paulo passou a adotar medidas mais rígidas para combater a poluição e infrações contra o meio ambiente. As mudanças incluem aumento das multas, reforço das equipes de fiscalização e utilização de novas tecnologias, como inteligência artificial e imagens de satélite.
As penalidades para infrações consideradas graves foram ampliadas e, em alguns casos, podem ultrapassar R$ 10 milhões. Dependendo da gravidade da ocorrência, os valores podem ser multiplicados, especialmente em situações envolvendo despejo irregular de efluentes ou falhas nos sistemas de tratamento ambiental.
Além do endurecimento das punições, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) reforçou seu quadro de funcionários após mais de dez anos sem concursos públicos. Desde 2023, foram contratados 284 novos profissionais para atuar em áreas como fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental.
Os investimentos em fiscalização e monitoramento ultrapassaram R$ 43 milhões nos últimos anos. Os recursos foram utilizados na aquisição de equipamentos, modernização da estrutura operacional e implementação de novas ferramentas tecnológicas.
Segundo dados divulgados pela Cetesb, mais de 19 mil infrações ambientais foram registradas desde 2023, resultando na aplicação de aproximadamente 7 mil multas em todo o estado. Atualmente, a fiscalização é direcionada principalmente para atividades e empreendimentos considerados de maior risco ambiental.
Uma das principais novidades é a implantação de um sistema de monitoramento que utiliza imagens de satélite e inteligência artificial para acompanhar a situação de rios e reservatórios paulistas. A ferramenta permite monitorar cerca de mil quilômetros de recursos hídricos e auxilia na identificação de alterações na qualidade da água.
Os indicadores ambientais também apontam melhora em alguns dos principais rios do estado. Dados da Cetesb mostram que a carga de poluição transportada pelo Rio Tietê foi reduzida em 21% entre 2024 e 2026. No período, o volume de matéria orgânica lançado no rio caiu de 219 para 173 toneladas por dia.
A melhora também foi registrada em afluentes monitorados pelo órgão ambiental. Dos 30 rios e córregos avaliados, 14 apresentaram evolução nos índices de qualidade da água. No Rio Pinheiros, os dados indicam redução da concentração de matéria orgânica em diferentes pontos monitorados.
Especialistas destacam que a recuperação de rios como o Tietê é um processo de longo prazo, mas avaliam que os indicadores mais recentes mostram avanços na redução da poluição e na melhoria da qualidade ambiental em diversas regiões do estado.
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