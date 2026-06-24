Após cerca de duas décadas sem mudanças significativas nas regras de punição para crimes ambientais, o Estado de São Paulo passou a adotar medidas mais rígidas para combater a poluição e infrações contra o meio ambiente. As mudanças incluem aumento das multas, reforço das equipes de fiscalização e utilização de novas tecnologias, como inteligência artificial e imagens de satélite.

As penalidades para infrações consideradas graves foram ampliadas e, em alguns casos, podem ultrapassar R$ 10 milhões. Dependendo da gravidade da ocorrência, os valores podem ser multiplicados, especialmente em situações envolvendo despejo irregular de efluentes ou falhas nos sistemas de tratamento ambiental.

Além do endurecimento das punições, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) reforçou seu quadro de funcionários após mais de dez anos sem concursos públicos. Desde 2023, foram contratados 284 novos profissionais para atuar em áreas como fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental.