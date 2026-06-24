O projeto executivo que prevê a restauração de duas casas históricas da antiga Vila Ferroviária, no Centro de Araçatuba, foi apresentado nesta terça-feira (23), no Paço Municipal. A iniciativa marca mais uma etapa do processo de recuperação de imóveis que fazem parte da história da cidade.

As construções ficam na Rua Joaquim Nabuco, ao lado do Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, e são protegidas por tombamento municipal devido à importância arquitetônica e histórica. A proposta prevê não apenas a restauração dos imóveis, mas também a adaptação dos espaços para uso cultural e comunitário.

O investimento previsto é de R$ 842,1 mil, provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. O projeto foi desenvolvido após um trabalho de pesquisas históricas e análises técnicas que durou cerca de quatro meses. Entre os estudos realizados estão levantamentos sobre as características originais das construções, incluindo a identificação das cores utilizadas na época em que as casas foram construídas.