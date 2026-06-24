O projeto executivo que prevê a restauração de duas casas históricas da antiga Vila Ferroviária, no Centro de Araçatuba, foi apresentado nesta terça-feira (23), no Paço Municipal. A iniciativa marca mais uma etapa do processo de recuperação de imóveis que fazem parte da história da cidade.
As construções ficam na Rua Joaquim Nabuco, ao lado do Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, e são protegidas por tombamento municipal devido à importância arquitetônica e histórica. A proposta prevê não apenas a restauração dos imóveis, mas também a adaptação dos espaços para uso cultural e comunitário.
O investimento previsto é de R$ 842,1 mil, provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. O projeto foi desenvolvido após um trabalho de pesquisas históricas e análises técnicas que durou cerca de quatro meses. Entre os estudos realizados estão levantamentos sobre as características originais das construções, incluindo a identificação das cores utilizadas na época em que as casas foram construídas.
Além da recuperação dos elementos arquitetônicos, as obras devem incluir reforços estruturais, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, adequações de acessibilidade e paisagismo. A previsão é que, após a conclusão dos trabalhos, os imóveis contem com oito salas multiuso, banheiros adaptados, área para café, pergolado e jardim sensorial.
Segundo os responsáveis pelo projeto, a proposta busca preservar ao máximo as características originais das edificações, conciliando conservação histórica e novos usos para a população.
A expectativa é que as obras sirvam como modelo para futuras intervenções nas demais casas da Vila Ferroviária, conjunto que integra uma das áreas mais tradicionais de Araçatuba e que há anos é apontado como peça importante para a valorização do Centro Histórico.
A previsão é que a restauração seja concluída em até um ano após o início das obras.
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