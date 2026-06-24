Um funcionário registrou boletim de ocorrência por suposta injúria racial após relatar ter sido alvo de uma ofensa durante o expediente em uma empresa localizada no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.
Segundo o registro policial, o caso ocorreu na tarde de terça-feira (23). A vítima informou à Polícia Civil que, ao chegar para iniciar a jornada de trabalho, teria sido abordada verbalmente por um colega, que teria feito uma expressão considerada ofensiva e relacionada à sua raça ou cor.
De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador afirmou ter se sentido constrangido e ofendido com a fala. Ele também relatou que não possuía histórico de desentendimentos com o colega e desconhece o motivo da suposta ofensa.
A ocorrência foi registrada como injúria racial, crime previsto na Lei nº 7.716/1989. O caso deverá ser analisado pela unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações.
Procurada pela reportagem, a empresa informou, por meio de nota, que não compactua com qualquer forma de preconceito e que irá apurar internamente os fatos relatados.
“A Monte Azul Ambiental reafirma que não compactua com nenhuma forma de preconceito. A empresa vai apurar o caso internamente e adotar as medidas compatíveis aos resultados da apuração. A Monte Azul, quando solicitada, também contribuirá para o esclarecimento do caso nas esferas policial e judicial”, informou.
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