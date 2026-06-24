25 de junho de 2026
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PRECONCEITO

Funcionário denuncia injúria racial em empresa de Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ocorrência foi registrada como injúria racial, crime previsto na Lei nº 7.716/1989; o caso deverá ser analisado pela unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações
A ocorrência foi registrada como injúria racial, crime previsto na Lei nº 7.716/1989; o caso deverá ser analisado pela unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações

Um funcionário registrou boletim de ocorrência por suposta injúria racial após relatar ter sido alvo de uma ofensa durante o expediente em uma empresa localizada no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.

Segundo o registro policial, o caso ocorreu na tarde de terça-feira (23). A vítima informou à Polícia Civil que, ao chegar para iniciar a jornada de trabalho, teria sido abordada verbalmente por um colega, que teria feito uma expressão considerada ofensiva e relacionada à sua raça ou cor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador afirmou ter se sentido constrangido e ofendido com a fala. Ele também relatou que não possuía histórico de desentendimentos com o colega e desconhece o motivo da suposta ofensa.

A ocorrência foi registrada como injúria racial, crime previsto na Lei nº 7.716/1989. O caso deverá ser analisado pela unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações.

Procurada pela reportagem, a empresa informou, por meio de nota, que não compactua com qualquer forma de preconceito e que irá apurar internamente os fatos relatados.

“A Monte Azul Ambiental reafirma que não compactua com nenhuma forma de preconceito. A empresa vai apurar o caso internamente e adotar as medidas compatíveis aos resultados da apuração. A Monte Azul, quando solicitada, também contribuirá para o esclarecimento do caso nas esferas policial e judicial”, informou.

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