Um funcionário registrou boletim de ocorrência por suposta injúria racial após relatar ter sido alvo de uma ofensa durante o expediente em uma empresa localizada no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.

Segundo o registro policial, o caso ocorreu na tarde de terça-feira (23). A vítima informou à Polícia Civil que, ao chegar para iniciar a jornada de trabalho, teria sido abordada verbalmente por um colega, que teria feito uma expressão considerada ofensiva e relacionada à sua raça ou cor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador afirmou ter se sentido constrangido e ofendido com a fala. Ele também relatou que não possuía histórico de desentendimentos com o colega e desconhece o motivo da suposta ofensa.