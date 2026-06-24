A região de Araçatuba está entre os pontos estratégicos da Operação SULMaSSP, que mobiliza forças de segurança de cinco estados para combater o tráfico de drogas, armas, contrabando e outros crimes nas principais rotas utilizadas por organizações criminosas.

A ação segue até sexta-feira (26) e intensifica o policiamento em rodovias e áreas consideradas sensíveis para a circulação de produtos ilícitos. Na região, equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e do Comando de Aviação participam dos trabalhos.

Durante a operação, motoristas podem encontrar mais bloqueios policiais, abordagens e fiscalizações de veículos e cargas nas estradas que cortam a região. O objetivo é aumentar a presença policial e dificultar a atuação de grupos criminosos que utilizam o interior paulista como rota para o transporte de drogas, armas e mercadorias ilegais.