A região de Araçatuba está entre os pontos estratégicos da Operação SULMaSSP, que mobiliza forças de segurança de cinco estados para combater o tráfico de drogas, armas, contrabando e outros crimes nas principais rotas utilizadas por organizações criminosas.
A ação segue até sexta-feira (26) e intensifica o policiamento em rodovias e áreas consideradas sensíveis para a circulação de produtos ilícitos. Na região, equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e do Comando de Aviação participam dos trabalhos.
Durante a operação, motoristas podem encontrar mais bloqueios policiais, abordagens e fiscalizações de veículos e cargas nas estradas que cortam a região. O objetivo é aumentar a presença policial e dificultar a atuação de grupos criminosos que utilizam o interior paulista como rota para o transporte de drogas, armas e mercadorias ilegais.
Além de Araçatuba, a operação acontece simultaneamente nas regiões de São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Sorocaba e Santos. A mobilização reúne ainda forças de segurança do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a integração entre os estados busca fortalecer o compartilhamento de informações de inteligência e ampliar a capacidade de identificar e interceptar atividades criminosas que atravessam as divisas estaduais.
A operação tem foco principalmente no combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho, furtos e roubos de cargas, crimes que impactam diretamente a segurança pública e a economia da região.
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