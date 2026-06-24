Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir nesta quinta-feira (25), às 19h, para a segunda sessão extraordinária do ano. Na pauta estão dois projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027 e uma proposta que altera a jornada de trabalho dos médicos veterinários da Prefeitura.

O principal item da Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 121/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano. O texto define metas e prioridades da administração, com foco em áreas como saúde, assistência social, educação, mobilidade urbana, infraestrutura e modernização da gestão pública.

Ao todo, foram apresentadas 14 emendas por vereadores, contemplando propostas voltadas à saúde, assistência social, educação, idosos, pessoas com deficiência e habitação.