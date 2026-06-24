Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir nesta quinta-feira (25), às 19h, para a segunda sessão extraordinária do ano. Na pauta estão dois projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027 e uma proposta que altera a jornada de trabalho dos médicos veterinários da Prefeitura.
O principal item da Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 121/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano. O texto define metas e prioridades da administração, com foco em áreas como saúde, assistência social, educação, mobilidade urbana, infraestrutura e modernização da gestão pública.
Ao todo, foram apresentadas 14 emendas por vereadores, contemplando propostas voltadas à saúde, assistência social, educação, idosos, pessoas com deficiência e habitação.
Entre as sugestões incluídas nas emendas estão estudos para implantação de um centro de lazer para idosos na Lagoa do Miguelão, previsão para construção de um hospital municipal, criação de um Centro-Dia para pessoas com deficiência, implantação do Programa Voucher Moradia e manutenção de hospedagem para pacientes em tratamento oncológico em Barretos.
Também será analisado o Projeto de Lei Complementar nº 11/2026, que altera dispositivos do Estatuto dos Servidores Municipais para permitir que médicos veterinários optem por uma jornada de 40 horas semanais, em vez das atuais 24 horas. Em contrapartida, os profissionais receberiam uma gratificação equivalente a 100% do salário-base.
Segundo a Prefeitura, a medida busca fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal, que recentemente passou a integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI), ampliando a demanda de fiscalização e acompanhamento técnico dos produtores locais.
A sessão será aberta ao público e poderá ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal, além da transmissão pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.