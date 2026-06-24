O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou Maxmiliano Bono a 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio qualificado contra Scaineider Gutierres Rodrigues Santana. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (23), no Fórum da cidade.
A sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, presidente da sessão do Tribunal do Júri, após a decisão soberana do Conselho de Sentença, que acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público.
Durante o julgamento, os jurados reconheceram a materialidade do crime, a autoria atribuída ao réu e mantiveram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, rejeitando a tese defensiva de negativa de autoria.
Dosimetria da pena
Na sentença, o magistrado destacou que a pena-base foi elevada em razão dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase da dosimetria, também foram consideradas a agravante referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a multirreincidência do réu.
Apesar da condenação por tentativa de homicídio qualificado, o juiz aplicou a causa de diminuição prevista para o crime tentado, fixando a pena definitiva em 13 anos e 24 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Na decisão, o magistrado também determinou a execução imediata da pena, com a expedição do mandado de prisão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre condenações proferidas pelo Tribunal do Júri.
Defesa vai recorrer
A defesa do réu foi representada pelas advogadas Keila Dias Takahashi e Roseli Rodrigues.
As defensoras informaram que já interpuseram recurso contra a decisão e buscarão a reanálise do caso pelas instâncias superiores.
Com a apresentação do recurso, o processo seguirá para apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que analisará os argumentos apresentados pela defesa.
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