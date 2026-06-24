O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou Maxmiliano Bono a 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio qualificado contra Scaineider Gutierres Rodrigues Santana. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (23), no Fórum da cidade.

A sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, presidente da sessão do Tribunal do Júri, após a decisão soberana do Conselho de Sentença, que acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a materialidade do crime, a autoria atribuída ao réu e mantiveram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, rejeitando a tese defensiva de negativa de autoria.

Dosimetria da pena