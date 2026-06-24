Um homem foi conduzido à delegacia após ser flagrado arremessando uma cachorra filhote dentro da fonte ornamental de uma praça pública em Mirassol, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. O caso ocorreu na segunda-feira (22) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local.

As imagens mostram o momento em que o animal, com aproximadamente 45 dias de vida, é lançado na água da fonte localizada na Praça Anísio José Moreira. Em seguida, a filhote aparece tentando se manter na superfície até ser retirada do local.

De acordo com informações apuradas junto à Polícia Militar, um vigilante que trabalhava nas proximidades presenciou a situação e interveio imediatamente. Após ser advertido, o suspeito retornou à fonte e retirou o animal da água.