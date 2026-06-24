A rede municipal de saúde de Birigui passa a contar, a partir desta quarta-feira (24), com a vacina Pneumo 20, que reforça a proteção de crianças contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A distribuição do imunizante será realizada gradativamente nas unidades básicas de saúde do município.
Neste primeiro momento, a aplicação será destinada exclusivamente ao público infantil contemplado pelo calendário nacional de vacinação. A nova vacina amplia a cobertura contra diferentes variantes da bactéria responsável por enfermidades como pneumonia, meningite, infecções no ouvido e quadros graves que podem atingir a corrente sanguínea.
Com a atualização do esquema vacinal, os bebês receberão uma dose da Pneumo 20 aos dois meses de idade, seguida pela Pneumo 10 aos quatro meses. O reforço será realizado aos 12 meses com uma nova dose da Pneumo 20.
A orientação é para que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde de referência para conferir a carteira de vacinação das crianças e verificar a necessidade de atualização das doses previstas para cada faixa etária.
A vacinação é oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e continua sendo uma das principais ferramentas para prevenir doenças e fortalecer a proteção da população infantil.
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