A Prefeitura de Birigui promove nesta quarta-feira (24) uma edição temática da Feira do Parque do Povo com programação voltada aos torcedores da Seleção Brasileira. O evento contará com a transmissão em telão da partida entre Brasil e Escócia, válida pela Copa do Mundo de 2026.

A feira terá início às 17h e a exibição do confronto está prevista para as 19h. A proposta é integrar a tradicional atividade de comércio e lazer ao calendário esportivo, oferecendo à população um espaço público para acompanhar o desempenho da equipe brasileira durante a competição.

Além da transmissão da partida, a programação inclui praça de alimentação com diferentes opções gastronômicas, exposição e comercialização de produtos artesanais e atividades recreativas voltadas ao público infantil, incluindo brinquedos infláveis.