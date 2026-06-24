A Prefeitura de Birigui promove nesta quarta-feira (24) uma edição temática da Feira do Parque do Povo com programação voltada aos torcedores da Seleção Brasileira. O evento contará com a transmissão em telão da partida entre Brasil e Escócia, válida pela Copa do Mundo de 2026.
A feira terá início às 17h e a exibição do confronto está prevista para as 19h. A proposta é integrar a tradicional atividade de comércio e lazer ao calendário esportivo, oferecendo à população um espaço público para acompanhar o desempenho da equipe brasileira durante a competição.
Além da transmissão da partida, a programação inclui praça de alimentação com diferentes opções gastronômicas, exposição e comercialização de produtos artesanais e atividades recreativas voltadas ao público infantil, incluindo brinquedos infláveis.
Segundo a administração municipal, a iniciativa busca estimular a ocupação dos espaços públicos e promover a convivência comunitária durante um dos principais eventos esportivos do calendário internacional.
Orientação sobre fogos
A Prefeitura também reforçou o pedido para que a população evite a utilização de fogos de artifício com estampido durante eventuais comemorações relacionadas ao jogo.
A recomendação está alinhada à legislação municipal que restringe artefatos com emissão de ruídos intensos, medida adotada para minimizar impactos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, pacientes em recuperação e animais domésticos.
Alteração na programação
Em razão da realização da Feira Especial da Copa, a tradicional feira livre do bairro Alto do Silvares não será realizada excepcionalmente nesta quarta-feira.
O evento está sujeito às condições climáticas. Em caso de chuva próxima ao horário programado, a organização poderá cancelar a atividade.
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