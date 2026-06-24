Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa terça-feira (23), em Birigui, suspeito de envolvimento em uma sequência de furtos registrados em estabelecimentos comerciais do município nos últimos dias. A ação foi integrada entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil
De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia da cidade, o jovem é apontado como responsável por pelo menos cinco ocorrências de furto e tentativas de invasão que vinham preocupando comerciantes e moradores. Os crimes ocorreram principalmente durante o período noturno.
O adolescente admitiu participação nos atos infracionais. Segundo relato prestado aos investigadores, ele seria usuário de drogas e escolhia produtos com facilidade de revenda, entre eles aparelhos eletrônicos, cosméticos, cigarros e doces. Os itens, conforme informou, eram posteriormente trocados por entorpecentes.
A apreensão ocorreu após um novo furto registrado em uma distribuidora localizada na Rua Consolação. Com base nas informações recebidas, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região. Durante a operação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que o suspeito estaria sobre o telhado de um imóvel na Rua Doutor Demóstenes Guanais Pereira.
Os policiais montaram um cerco e localizaram o adolescente escondido na laje de uma residência, efetuando a apreensão em flagrante.
De acordo com o delegado de Polícia Eduardo Lima de Paula, a sucessão de furtos vinha provocando preocupação entre comerciantes, especialmente na área central e bairros próximos, devido ao aumento da sensação de insegurança.
Após o registro da ocorrência, o caso foi encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude. O procedimento agora aguarda manifestação do Ministério Público e decisão judicial sobre as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas ao adolescente, que permaneceu apreendido.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.