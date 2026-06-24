Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa terça-feira (23), em Birigui, suspeito de envolvimento em uma sequência de furtos registrados em estabelecimentos comerciais do município nos últimos dias. A ação foi integrada entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia da cidade, o jovem é apontado como responsável por pelo menos cinco ocorrências de furto e tentativas de invasão que vinham preocupando comerciantes e moradores. Os crimes ocorreram principalmente durante o período noturno.

O adolescente admitiu participação nos atos infracionais. Segundo relato prestado aos investigadores, ele seria usuário de drogas e escolhia produtos com facilidade de revenda, entre eles aparelhos eletrônicos, cosméticos, cigarros e doces. Os itens, conforme informou, eram posteriormente trocados por entorpecentes.