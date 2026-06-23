A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por votação simbólica, durante a sessão que se estendeu até a madrugada desta terça-feira (23), o Projeto de Lei nº 136/2026, que cria o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município.

A proposta, encaminhada pelo Executivo, institui uma nova modalidade de acolhimento para crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias por determinação judicial, em razão de situações como abandono, negligência, violência ou outras violações de direitos.

Diferentemente dos abrigos institucionais, o programa prevê que os menores sejam acolhidos provisoriamente por famílias previamente cadastradas, selecionadas e capacitadas pelo município. A medida busca oferecer ambiente familiar enquanto a Justiça e a rede de proteção trabalham pela reintegração à família de origem ou, quando necessário, pelo encaminhamento para família substituta.