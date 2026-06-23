A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por votação simbólica, durante a sessão que se estendeu até a madrugada desta terça-feira (23), o Projeto de Lei nº 136/2026, que cria o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município.
A proposta, encaminhada pelo Executivo, institui uma nova modalidade de acolhimento para crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias por determinação judicial, em razão de situações como abandono, negligência, violência ou outras violações de direitos.
Diferentemente dos abrigos institucionais, o programa prevê que os menores sejam acolhidos provisoriamente por famílias previamente cadastradas, selecionadas e capacitadas pelo município. A medida busca oferecer ambiente familiar enquanto a Justiça e a rede de proteção trabalham pela reintegração à família de origem ou, quando necessário, pelo encaminhamento para família substituta.
O texto estabelece que o acolhimento terá caráter temporário e excepcional, priorizando a proteção integral da criança ou adolescente, a preservação dos vínculos familiares e comunitários e a redução da institucionalização.
Para participar do programa, as famílias interessadas deverão atender a requisitos como idade mínima de 21 anos, residência em Araçatuba há pelo menos um ano, idoneidade moral, condições adequadas de moradia, participação em capacitação e avaliação técnica favorável. A seleção será realizada por meio de edital de chamamento público.
A legislação também prevê a criação de uma bolsa-auxílio destinada ao custeio das despesas da criança ou adolescente acolhido. Os critérios para pagamento e os valores serão regulamentados posteriormente por decreto.
Na justificativa do projeto, a Prefeitura argumenta que o acolhimento familiar oferece atendimento mais individualizado, favorece o desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes, fortalece a convivência familiar e comunitária e apresenta custo inferior ao acolhimento institucional.
Durante a discussão em plenário, o projeto recebeu elogios de vereadores de diferentes posicionamentos políticos. Parlamentares como Edna Flor, Sol do Autismo, Damião Brito, Ícaro Morales e o líder do governo Fernando Fabris destacaram a importância da iniciativa para a proteção da infância e adolescência no município.
Outro ponto ressaltado durante os debates foi o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O secretário Edson Terra foi citado por vereadores pela condução do diálogo com o Legislativo e pela construção do projeto em conjunto com os órgãos da rede de proteção.
Com a aprovação da Câmara, o projeto segue para sanção do prefeito e posterior regulamentação pelo Poder Executivo.
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