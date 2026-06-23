A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou oito projetos de créditos adicionais e rejeitou outros dois durante a sessão ordinária desta segunda-feira (22). Ao todo, os vereadores autorizaram a movimentação de aproximadamente R$ 2,94 milhões para áreas como Educação, Saúde, Segurança Pública, Cultura, Esporte, Assistência Social e Mobilidade Urbana.

Por outro lado, dois projetos que somavam R$ 6,453 milhões foram rejeitados após intensos debates envolvendo recursos da Saúde. Em ambos os casos, as votações terminaram empatadas e foram decididas pelo voto de desempate da presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), que votou contra as propostas.

O principal embate ocorreu durante a análise do Projeto de Lei nº 103/2026, que previa a abertura de crédito suplementar de R$ 2,5 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Prefeitura, os recursos seriam utilizados para garantir a continuidade do Convênio nº 33/2025 e de seus aditivos, responsáveis pela operacionalização dos serviços da Atenção Primária à Saúde.