A Prefeitura de Araçatuba apresentou, nesta terça-feira (23), o anteprojeto de lei que cria um novo marco regulatório para os distritos industriais do município. O anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Zanatta durante cerimônia no Paço Municipal, com a presença de secretários, vereadores e representantes do setor industrial.

Segundo a administração municipal, a proposta tem dois objetivos principais: regularizar a situação de empresas que já estão instaladas em áreas públicas dos distritos industriais e estabelecer novas regras para futuras concessões, alienações e doações de imóveis públicos destinados à atividade econômica.

Pelo texto, as empresas que ocupam áreas há pelo menos dez anos e comprovarem o cumprimento dos encargos assumidos, como funcionamento regular, investimentos, geração de empregos e manutenção da finalidade econômica, poderão ter a situação regularizada. Em alguns casos, a área poderá ser doada definitivamente à empresa, após análise individualizada.