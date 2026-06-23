A Prefeitura de Araçatuba apresentou, nesta terça-feira (23), o anteprojeto de lei que cria um novo marco regulatório para os distritos industriais do município. O anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Zanatta durante cerimônia no Paço Municipal, com a presença de secretários, vereadores e representantes do setor industrial.
Segundo a administração municipal, a proposta tem dois objetivos principais: regularizar a situação de empresas que já estão instaladas em áreas públicas dos distritos industriais e estabelecer novas regras para futuras concessões, alienações e doações de imóveis públicos destinados à atividade econômica.
Pelo texto, as empresas que ocupam áreas há pelo menos dez anos e comprovarem o cumprimento dos encargos assumidos, como funcionamento regular, investimentos, geração de empregos e manutenção da finalidade econômica, poderão ter a situação regularizada. Em alguns casos, a área poderá ser doada definitivamente à empresa, após análise individualizada.
O anteprojeto prevê que a regularização não será automática. Cada caso deverá passar por processo administrativo, com avaliação prévia do imóvel, parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município e comprovação do cumprimento das obrigações. Situações envolvendo fraude, simulação, desvio de finalidade ou dano ao patrimônio público não poderão ser regularizadas.
Outro ponto destacado pela Prefeitura é a tentativa de desburocratizar os procedimentos. Atualmente, a concessão ou doação de uma área pública a uma empresa depende de uma lei específica aprovada pela Câmara Municipal. Com o novo marco regulatório, as futuras concessões e alienações deverão ocorrer por meio de licitação, com critérios definidos em edital.
O texto prevê três possibilidades para as novas áreas: concessão de direito real de uso por prazo mínimo de dez anos, com possibilidade de doação posterior; venda do imóvel, à vista ou parcelada, desde que por valor igual ou superior ao da avaliação; ou concessão por prazo determinado, mantendo o imóvel no patrimônio do município.
Entre os critérios que poderão ser considerados nos editais estão geração de empregos, volume de investimentos, impacto econômico e social, inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental, aumento da arrecadação e prazo para implantação da atividade.
A proposta também autoriza o município a definir setores prioritários para os distritos industriais e tecnológicos, como agroindústria, alimentos e bebidas, biocombustíveis, tecnologia e inovação, logística, saúde, economia circular, indústria de transformação, energias renováveis, tecnologias ambientais e bioeconomia.
O anteprojeto ainda cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Tecnológicos. Os recursos obtidos com a venda de áreas deverão ser usados exclusivamente para implantação de novos distritos, ampliação dos já existentes, obras de infraestrutura, modernização e aquisição de áreas voltadas ao desenvolvimento econômico. O dinheiro não poderá ser usado para despesas correntes da Prefeitura.
Segundo o prefeito Lucas Zanatta, a iniciativa busca modernizar a política de desenvolvimento econômico do município e criar condições para atração de novos investimentos.
“Queremos criar um ambiente seguro para quem investe, gerar empregos e preparar Araçatuba para receber empresas de setores estratégicos, como tecnologia, logística e inovação. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo os mecanismos de controle e transparência na gestão dos imóveis públicos”, afirmou.
Durante a cerimônia, o prefeito entregou o anteprojeto aos vereadores presentes. Agora, o documento será analisado pela Câmara Municipal e encaminhado às comissões permanentes para emissão de pareceres e discussão.
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