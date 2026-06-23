A Operação Noites Frias, desenvolvida pela Prefeitura de Araçatuba por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realizou o atendimento de 15 pessoas em situação de vulnerabilidade social durante sua primeira semana de execução. A iniciativa foi lançada em 15 de junho com o objetivo de reduzir os impactos das baixas temperaturas sobre a população que vive nas ruas.
As equipes técnicas formadas por assistentes sociais e psicólogas percorreram diferentes regiões do município realizando abordagens noturnas. Os atendimentos ocorreram em praças da área central e também em espaços públicos dos bairros Santana, São Joaquim, Jardim Universo, Engenheiro Taveira, Vila Carvalho e Dona Amélia.
Durante as ações, todas as pessoas abordadas receberam kits de proteção contra o frio compostos por conjunto de moletom, par de meias e manta térmica. Além da entrega dos itens, as equipes prestaram orientações sobre os riscos à saúde provocados pela exposição às baixas temperaturas e informaram sobre os serviços de acolhimento disponíveis na cidade.
Segundo a coordenação do Centro POP, o balanço inicial da operação é considerado positivo, principalmente pela ampliação do acesso aos serviços socioassistenciais e pela prevenção de situações de agravamento da vulnerabilidade durante o inverno.
A estratégia também busca fortalecer o encaminhamento para o Albergue Noturno Senhor Bom Jesus da Lapa, que oferece alimentação, banho, espaço para descanso e café da manhã. O acolhimento ocorre diariamente, com triagem e cadastro a partir das 17h e pernoite liberado a partir das 19h.
As abordagens sociais seguem sendo realizadas de segunda a sexta-feira, entre 17h e 20h. A população pode comunicar a presença de pessoas em situação de rua por meio do WhatsApp do Centro POP. Fora desse período, os atendimentos são direcionados à Guarda Municipal.
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