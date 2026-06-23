A Operação Noites Frias, desenvolvida pela Prefeitura de Araçatuba por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realizou o atendimento de 15 pessoas em situação de vulnerabilidade social durante sua primeira semana de execução. A iniciativa foi lançada em 15 de junho com o objetivo de reduzir os impactos das baixas temperaturas sobre a população que vive nas ruas.

As equipes técnicas formadas por assistentes sociais e psicólogas percorreram diferentes regiões do município realizando abordagens noturnas. Os atendimentos ocorreram em praças da área central e também em espaços públicos dos bairros Santana, São Joaquim, Jardim Universo, Engenheiro Taveira, Vila Carvalho e Dona Amélia.

Durante as ações, todas as pessoas abordadas receberam kits de proteção contra o frio compostos por conjunto de moletom, par de meias e manta térmica. Além da entrega dos itens, as equipes prestaram orientações sobre os riscos à saúde provocados pela exposição às baixas temperaturas e informaram sobre os serviços de acolhimento disponíveis na cidade.