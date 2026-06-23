A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) protocolou um pedido de habeas corpus em favor da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa preventivamente na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, município localizado na região da Nova Alta Paulista, aproximamdanete 150 km de Araçatuba. A entidade requer que ela seja transferida para uma Sala de Estado-Maior ou, alternativamente, que a prisão seja convertida em regime domiciliar.

Deolane está detida desde 22 de maio no pavilhão especial da unidade prisional. Ela é investigada por supostos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas e ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Antes de ingressar com o pedido, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP realizou uma inspeção técnica no presídio e concluiu que o local possui características de estabelecimento penitenciário comum, não atendendo aos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência para ser considerado uma Sala de Estado-Maior.