Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, desarticulou uma organização criminosa suspeita de desviar máquinas de cartão, adulterar os equipamentos e utilizá-los em atividades ilícitas, como estelionato, exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Batizada de Operação Famulus, a ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba e resultou no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão.
Os mandados foram executados em imóveis localizados nas cidades de Araçatuba, São Paulo, Cotia, Diadema, Peruíbe e também no município do Rio de Janeiro (RJ).
Ao todo, cerca de 70 policiais civis participaram da operação, distribuídos em 18 viaturas, com apoio da 4ª DISCCPAT do Deic e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Esquema começou com desvio de equipamentos
As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Deic/Deinter-10, recebeu informações de que funcionários de uma empresa responsável pela distribuição de máquinas de cartão estariam desviando equipamentos durante as entregas.
Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram uma estrutura criminosa organizada, com divisão de funções entre os envolvidos.
Segundo a Polícia Civil, o grupo realizava pedidos fraudulentos das maquininhas, desviava os aparelhos antes da entrega aos clientes, desbloqueava os equipamentos e instalava sistemas clandestinos para utilização em atividades ilegais.
Máquinas abasteciam golpes e jogos clandestinos
De acordo com a investigação, os equipamentos adulterados eram utilizados em bancas do jogo do bicho, plataformas ilegais de apostas esportivas e esquemas de fraudes eletrônicas.
A polícia afirma que os golpes tinham como principais alvos pessoas idosas.
O prejuízo financeiro inicialmente identificado ultrapassa R$ 1 milhão, valor relacionado apenas ao desvio dos equipamentos.
Segundo os investigadores, os danos podem ser significativamente maiores, já que as máquinas abasteciam uma rede utilizada por estelionatários e operadores de jogos clandestinos em diferentes regiões do país.
Mais de 100 maquininhas foram apreendidas
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 117 máquinas de cartão, 1.370 chips de telefonia celular, mais de 30 aparelhos celulares e mais de dez computadores.
Também foram recolhidos um veículo, uma motocicleta e cerca de R$ 14 mil em dinheiro.
Os sete investigados permanecerão presos temporariamente por cinco dias. O prazo poderá ser prorrogado por igual período e, conforme o andamento das investigações e decisão da Justiça, as prisões poderão ser convertidas em preventivas.
Investigações continuam
A Polícia Civil informou que a Operação Famulus busca interromper a atuação de organizações especializadas em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do grupo e dimensionar a extensão dos crimes atribuídos à organização.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.