Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, desarticulou uma organização criminosa suspeita de desviar máquinas de cartão, adulterar os equipamentos e utilizá-los em atividades ilícitas, como estelionato, exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Batizada de Operação Famulus, a ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba e resultou no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão.

Os mandados foram executados em imóveis localizados nas cidades de Araçatuba, São Paulo, Cotia, Diadema, Peruíbe e também no município do Rio de Janeiro (RJ).