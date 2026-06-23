Uma noite marcada por emoção, reconhecimento e compromisso com o futuro da juventude. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou, na última quinta-feira (19), a cerimônia de formatura de 37 estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Coeb (Cooperativa de Ensino de Birigui), que concluíram as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

O evento reuniu familiares, educadores, representantes da instituição de ensino e autoridades para celebrar a conclusão de mais uma etapa na formação dos alunos, que ao longo do programa receberam orientações sobre prevenção às drogas, enfrentamento da violência e a importância de fazer escolhas responsáveis no dia a dia.



Representando o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, capitão PM Arilson Henrique Lugão Araújo, a cerimônia contou com a presença da 2º sargento PM Kedma. As atividades do Proerd foram conduzidas pelo cabo PM Ruivo, policial militar habilitado para desenvolver o conteúdo pedagógico junto às crianças.