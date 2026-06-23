Uma noite marcada por emoção, reconhecimento e compromisso com o futuro da juventude. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou, na última quinta-feira (19), a cerimônia de formatura de 37 estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Coeb (Cooperativa de Ensino de Birigui), que concluíram as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).
O evento reuniu familiares, educadores, representantes da instituição de ensino e autoridades para celebrar a conclusão de mais uma etapa na formação dos alunos, que ao longo do programa receberam orientações sobre prevenção às drogas, enfrentamento da violência e a importância de fazer escolhas responsáveis no dia a dia.
Representando o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, capitão PM Arilson Henrique Lugão Araújo, a cerimônia contou com a presença da 2º sargento PM Kedma. As atividades do Proerd foram conduzidas pelo cabo PM Ruivo, policial militar habilitado para desenvolver o conteúdo pedagógico junto às crianças.
Durante as aulas, os estudantes participaram de encontros com metodologia dinâmica e participativa, abordando temas que vão além da prevenção ao uso de entorpecentes. O programa incentiva valores como respeito, responsabilidade, cidadania, autocontrole e tomada de decisões conscientes diante de situações de pressão ou risco.
Mais do que orientar sobre os perigos das drogas e da violência, o Proerd busca fortalecer a autoestima dos jovens, desenvolver habilidades para a resolução de conflitos e aproximar a Polícia Militar da comunidade escolar, criando uma relação baseada na confiança, no diálogo e na prevenção.
Em Birigui, o programa vem consolidando seu papel como uma importante ferramenta de educação preventiva, contribuindo para a formação de crianças mais preparadas para enfrentar os desafios da sociedade e construir um futuro pautado pela responsabilidade e pelo respeito ao próximo.
A solenidade simbolizou o encerramento de um ciclo de aprendizado, mas também o início de uma nova etapa na vida dos estudantes, que agora carregam consigo o compromisso de colocar em prática os ensinamentos adquiridos durante o curso. Para a Polícia Militar, a iniciativa reforça a missão de investir na prevenção como caminho para reduzir a violência e promover uma cultura de paz, aproximando cada vez mais escola, família e comunidade.
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