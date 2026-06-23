O que parecia ser a oportunidade de conquistar um novo emprego acabou se transformando em um grande prejuízo financeiro para um motorista de 56 anos, morador de Araçatuba. A vítima perdeu mais de R$ 5 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes de uma empresa de transportes e utilizaram um falso processo de contratação para obter acesso à sua conta bancária.
O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (23) no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil como estelionato eletrônico.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista encontrou um anúncio de vaga para condutor profissional divulgado no Facebook. Interessado na oportunidade, entrou em contato com o número informado por meio do WhatsApp, onde foi atendido por uma pessoa que afirmava atuar no setor de recrutamento da empresa.
Para tornar a fraude ainda mais convincente, os criminosos informaram o endereço da empresa, simularam todas as etapas de um processo seletivo e chegaram a agendar um suposto exame admissional.
Na sequência, orientaram a vítima a instalar um aplicativo e participar de uma videochamada. Durante a conversa, os falsos recrutadores passaram uma série de instruções, pedindo que o motorista copiasse e colasse diversos códigos e links dentro do aplicativo do banco Santander. Segundo eles, o procedimento seria necessário para concluir uma suposta portabilidade bancária exigida para a contratação.
Sem desconfiar da fraude, o motorista seguiu todas as orientações.
Pouco tempo depois, ao acessar sua conta, percebeu que criminosos haviam realizado diversas movimentações financeiras sem sua autorização. Conforme o registro policial, foram efetuadas várias transferências via PIX para empresas e pessoas desconhecidas, além do resgate de R$ 1.189,17 que estava aplicado na conta poupança, valor transferido para a conta corrente antes de também ser desviado.
O prejuízo total ultrapassa R$ 5 mil.
Após concluir o golpe, os criminosos apagaram todas as mensagens e registros das conversas mantidas com a vítima, dificultando a identificação imediata dos autores.
A ocorrência foi registrada como estelionato praticado por meio eletrônico. A Polícia Civil instaurará investigação para identificar os responsáveis e rastrear o destino dos valores desviados.
Alerta
A Polícia orienta que empresas sérias não solicitam procedimentos bancários, instalação de aplicativos desconhecidos ou compartilhamento de códigos durante processos seletivos. Em caso de suspeita, a recomendação é interromper imediatamente o contato, comunicar a instituição financeira e registrar um boletim de ocorrência.
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