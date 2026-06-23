O que parecia ser a oportunidade de conquistar um novo emprego acabou se transformando em um grande prejuízo financeiro para um motorista de 56 anos, morador de Araçatuba. A vítima perdeu mais de R$ 5 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes de uma empresa de transportes e utilizaram um falso processo de contratação para obter acesso à sua conta bancária.

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (23) no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil como estelionato eletrônico.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista encontrou um anúncio de vaga para condutor profissional divulgado no Facebook. Interessado na oportunidade, entrou em contato com o número informado por meio do WhatsApp, onde foi atendido por uma pessoa que afirmava atuar no setor de recrutamento da empresa.