A Câmara Municipal de Birigui realiza, na noite desta terça-feira (23), a 17ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta considerada uma das mais relevantes do primeiro semestre. Entre os principais temas estão a criação de 100 cargos efetivos de Professor Auxiliar, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027, abertura de crédito para a conclusão de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e reajustes remuneratórios.

Além das votações, a sessão também será marcada por momentos de reconhecimento público. O Legislativo concederá o Diploma de Cidadão Biriguiense ao professor Francisco Mioti Rueda e à empresária Luciane Maria Rosseto, em homenagem às contribuições prestadas ao desenvolvimento do município.

Professor referência na formação de atletas será homenageado

Natural de Penápolis, Francisco Mioti Rueda construiu uma trajetória consolidada na educação física e na natação brasileira. Formado pela Escola Superior de Educação Física de Araçatuba (ESEFA), especializou-se em treinamento desportivo e atuou durante décadas na formação de atletas em diversos estados brasileiros.