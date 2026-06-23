A Câmara Municipal de Birigui realiza, na noite desta terça-feira (23), a 17ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta considerada uma das mais relevantes do primeiro semestre. Entre os principais temas estão a criação de 100 cargos efetivos de Professor Auxiliar, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027, abertura de crédito para a conclusão de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e reajustes remuneratórios.
Além das votações, a sessão também será marcada por momentos de reconhecimento público. O Legislativo concederá o Diploma de Cidadão Biriguiense ao professor Francisco Mioti Rueda e à empresária Luciane Maria Rosseto, em homenagem às contribuições prestadas ao desenvolvimento do município.
Professor referência na formação de atletas será homenageado
Natural de Penápolis, Francisco Mioti Rueda construiu uma trajetória consolidada na educação física e na natação brasileira. Formado pela Escola Superior de Educação Física de Araçatuba (ESEFA), especializou-se em treinamento desportivo e atuou durante décadas na formação de atletas em diversos estados brasileiros.
Ao longo da carreira, integrou comissões técnicas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), conquistando títulos estaduais, nacionais e internacionais com equipes sob sua coordenação.
Em Birigui, deixou sua marca como técnico do Birigui Pérola Clube, coordenador esportivo do SESI, professor universitário e treinador das seleções municipais, sendo reconhecido não apenas pelos resultados esportivos, mas também pela formação de centenas de jovens através do esporte.
Empresária será reconhecida pelo empreendedorismo e trabalho social
Outra personalidade homenageada será a empresária Luciane Maria Rosseto, administradora de empresas e responsável pela expansão do BomPlano, empresa pioneira no segmento de planos funerários em Birigui.
Dando continuidade ao legado iniciado por seu pai, Achiles Nelson Rosseto, Luciane transformou a empresa em referência regional, conciliando gestão empresarial com ações voltadas ao acolhimento das famílias.
Além da atuação no setor privado, desenvolve projetos sociais e participa de campanhas beneficentes em Birigui e Buritama, trabalho que motivou a homenagem aprovada pelo Poder Legislativo.
Projeto cria 100 cargos efetivos na Educação
Entre as matérias de maior impacto está o Projeto de Lei nº 37/2026, encaminhado pela Prefeitura, que promove uma ampla reestruturação no quadro de servidores municipais.
A principal mudança prevê a criação de 100 cargos efetivos de Professor Auxiliar, substituindo profissionais atualmente contratados de forma temporária (ACTs). O projeto ainda cria duas vagas para Professor de Educação Especial e amplia o quadro de servidores em outras áreas consideradas estratégicas.
Também estão previstas vagas para:
• 28 Técnicos de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família;
• 28 Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família;
• 2 Médicos do Trabalho;
• 1 Analista de Tecnologia da Informação;
• 1 Controlador Interno;
• 1 Engenheiro Ambiental;
• 1 Auxiliar de Veterinário.
Segundo a Prefeitura, a medida atende ao entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina que funções permanentes da administração sejam ocupadas por servidores concursados, e não por contratos temporários.
O Executivo afirma ainda que a substituição dos contratos atuais por servidores efetivos não representará aumento nas despesas com pessoal.
LDO de 2027 volta ao plenário
Os vereadores também analisam, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 40/2026, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.
O texto define as prioridades da administração municipal, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e estabelece metas fiscais para o próximo ano, servindo como base para a distribuição dos investimentos públicos.
Músicos da Corporação Musical terão reajuste
Outro item da pauta trata da atualização salarial dos integrantes da Corporação Musical Municipal "Maestro Antônio Passarelli".
O reajuste terá efeito retroativo a 1º de maio de 2026 e contempla a recomposição inflacionária prevista em lei, incluindo índices que deixaram de ser aplicados em 2025.
Segundo o Executivo, a medida busca regularizar a remuneração dos músicos e garantir maior segurança jurídica ao procedimento.
Prefeitura quer abrir crédito para concluir UBS
Também será apreciado o Projeto de Lei nº 50/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de até R$ 70 mil para a continuidade das obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Parque São Vicente.
De acordo com a Prefeitura, os recursos são provenientes de saldo remanescente de verbas federais obtidas após economia no processo licitatório da obra.
A administração informa que o valor será utilizado em um termo aditivo contratual necessário para garantir a conclusão da unidade de saúde, sem utilização de novos recursos do orçamento municipal.
Irmãs Claretianas receberão Título de Honra ao Mérito
Encerrando a pauta, os vereadores analisam um Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de Honra ao Mérito às Irmãs Claretianas pelos 70 anos de atuação em Birigui.
A homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pela congregação em instituições como o Lar Nossa Senhora das Graças, a Casa da Criança e o Recanto do Vovô, entidades que se tornaram referência no acolhimento de crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Segundo a justificativa do projeto, o legado das religiosas representa uma das mais importantes contribuições para a assistência social e promoção da dignidade humana no município.
Sessão será transmitida ao vivo
A reunião tem início às 19h, no Plenário Vereador Ferrúcio Tompsitti, localizado na Avenida Youssef Ismail Mansour, nº 850, no Jardim Alto dos Silvares.
A população poderá acompanhar os trabalhos presencialmente ou por meio das transmissões ao vivo pela TV Câmara (canal 18.3), pelo canal da Câmara de Birigui no YouTube e também pelo portal oficial do Legislativo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.