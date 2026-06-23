O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realizará nos dias 30 de junho e 1º de julho um leilão eletrônico destinado à venda de veículos, máquinas operacionais e equipamentos de informática considerados inservíveis.
Os lotes estão distribuídos entre as unidades regionais de Bauru, Assis, Araçatuba e Presidente Prudente, e serão comercializados no estado em que se encontram, sem garantia. Os lances poderão ser feitos exclusivamente por meio da plataforma da leiloeira Sodré Santoro.
Em Araçatuba, os itens integram o conjunto de bens classificados como sem utilidade para o órgão após avaliação técnica. No caso dos equipamentos de informática e eletrônicos, a inclusão no certame seguiu as diretrizes do Programa Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos, após ser constatada a inviabilidade de reaproveitamento ou destinação para programas de inclusão digital.
O edital completo pode ser consultado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial do DER-SP. Interessados também podem solicitar cópia do documento diretamente na sede do departamento ou pelo e-mail cpa@der.sp.gov.br.
O período de visitação aos lotes ocorre entre os dias 22 e 26 de junho de 2026, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O atendimento para esclarecimentos e agendamento deve ser feito diretamente nas unidades regionais responsáveis.
Em Bauru, o contato é pelo telefone (14) 3878-4116 ou (14) 3878-4056. Em Assis, pelo (18) 3402-1559. Já em Araçatuba, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail sg11-der@der.sp.gov.br ou telefone (18) 2102-1596, ramal 2070. Em Presidente Prudente, o atendimento ocorre pelo (18) 3907-9372.
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