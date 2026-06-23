O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realizará nos dias 30 de junho e 1º de julho um leilão eletrônico destinado à venda de veículos, máquinas operacionais e equipamentos de informática considerados inservíveis.

Os lotes estão distribuídos entre as unidades regionais de Bauru, Assis, Araçatuba e Presidente Prudente, e serão comercializados no estado em que se encontram, sem garantia. Os lances poderão ser feitos exclusivamente por meio da plataforma da leiloeira Sodré Santoro.

Em Araçatuba, os itens integram o conjunto de bens classificados como sem utilidade para o órgão após avaliação técnica. No caso dos equipamentos de informática e eletrônicos, a inclusão no certame seguiu as diretrizes do Programa Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos, após ser constatada a inviabilidade de reaproveitamento ou destinação para programas de inclusão digital.