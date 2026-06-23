Os estudantes das escolas rurais da Rede Municipal de Ensino de Araçatuba passarão a contar com novas iniciativas voltadas à educação ambiental, promoção da saúde, sustentabilidade e bem-estar animal. As ações serão desenvolvidas por meio de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araçatuba, oficializada recentemente no Diário Oficial do Município.

A cooperação contará com a participação do curso de Medicina Veterinária da universidade e prevê uma série de atividades voltadas ao ambiente escolar. Entre elas estão projetos de ensino e pesquisa, estágios supervisionados, palestras, oficinas e práticas pedagógicas complementares destinadas a enriquecer o aprendizado dos alunos e fortalecer as políticas públicas educacionais.

Além dos benefícios para os estudantes, a iniciativa promoverá a troca de experiências e conhecimentos técnicos, científicos e metodológicos entre profissionais da rede municipal e da universidade, aproximando a produção acadêmica da realidade vivenciada nas escolas.