Um homem suspeito de envolvimento em um roubo a uma propriedade rural em Onda Verde, aproximadamente 140 km de Araçatuba, morreu na noite de domingo (21) após um confronto com policiais militares em Guapiaçu, na região noroeste paulista.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu quando um grupo armado invadiu uma fazenda, rendeu o vigilante, de 34 anos, e fugiu levando uma carga de equipamentos agrícolas.

Com base no rastreamento instalado na carga, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o caminhão e um veículo de passeio utilizados na ação criminosa. Durante a tentativa de abordagem realizada por agentes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), os suspeitos iniciaram fuga, dando início a uma perseguição pela região.