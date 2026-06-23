Um homem suspeito de envolvimento em um roubo a uma propriedade rural em Onda Verde, aproximadamente 140 km de Araçatuba, morreu na noite de domingo (21) após um confronto com policiais militares em Guapiaçu, na região noroeste paulista.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu quando um grupo armado invadiu uma fazenda, rendeu o vigilante, de 34 anos, e fugiu levando uma carga de equipamentos agrícolas.
Com base no rastreamento instalado na carga, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o caminhão e um veículo de passeio utilizados na ação criminosa. Durante a tentativa de abordagem realizada por agentes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), os suspeitos iniciaram fuga, dando início a uma perseguição pela região.
A ocorrência terminou quando o motorista perdeu o controle do veículo ao atravessar uma área alagada e entrar em um canavial. Na sequência, um dos suspeitos desembarcou do carro e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu ainda no local.
Outros envolvidos conseguiram fugir pela plantação e permanecem sendo procurados pelas forças de segurança.
O caminhão com a carga roubada foi recuperado, assim como um carro utilizado no crime. Também foram apreendidos uma arma de fogo e um telefone celular. Os bens foram devolvidos ao proprietário da fazenda.
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