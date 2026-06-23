Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Estado de São Paulo iniciam a semana com milhares de oportunidades para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (22), estão disponíveis 13.161 vagas em diversas regiões paulistas.

Na região noroeste, Araçatuba conta com 35 vagas abertas, enquanto São José do Rio Preto concentra 189 oportunidades, figurando entre os municípios com maior oferta de empregos da região.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre as funções com maior número de oportunidades em todo o estado estão alimentador de linha de produção, auxiliar de logística, faxineiro, operador de telemarketing ativo e receptivo, motorista de caminhão, servente de obras, atendente de lojas e mercados, auxiliar nos serviços de alimentação, motorista de ônibus urbano e atendente de lanchonete.