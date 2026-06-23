A passagem de um temporal na tarde dessa segunda-feira (22) provocou diversos transtornos em Andradina. A combinação de chuva e ventos intensos causou danos estruturais em um parque aquático, afetou uma empresa instalada no Distrito Industrial e resultou na queda de dezenas de árvores em diferentes pontos da cidade.
De acordo com informações da Defesa Civil, as rajadas mais fortes foram registradas por volta das 15h. Um dos locais atingidos foi um barracão utilizado por uma marcenaria, que sofreu avarias na cobertura após parte do telhado ser arrancada pela força do vento. Por medida de segurança, o imóvel foi interditado para avaliação técnica.
O temporal também deixou marcas em um parque aquático do município, onde estruturas foram afetadas pela ventania. Equipes da Defesa Civil realizaram vistorias para verificar os danos e orientar os responsáveis pelos espaços atingidos.
Além dos prejuízos materiais, mais de 20 árvores tombaram em diferentes regiões da cidade, exigindo a atuação das equipes municipais para remoção dos galhos e liberação de vias.
Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas feridas durante a ocorrência. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a redobrar os cuidados durante episódios de ventos fortes e tempestades.
Entre as orientações repassadas pelo órgão estão o recolhimento de objetos deixados em áreas externas, o uso de roupas adequadas para proteção contra o frio e a manutenção de ambientes confortáveis para os grupos mais sensíveis.
Para quem precisa dirigir durante os dias chuvosos, a recomendação é reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança entre os veículos e evitar trafegar por locais com acúmulo de água.
Em situações de emergência ou para comunicar ocorrências relacionadas ao mau tempo, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, disponível durante 24 horas.
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