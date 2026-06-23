A passagem de um temporal na tarde dessa segunda-feira (22) provocou diversos transtornos em Andradina. A combinação de chuva e ventos intensos causou danos estruturais em um parque aquático, afetou uma empresa instalada no Distrito Industrial e resultou na queda de dezenas de árvores em diferentes pontos da cidade.

De acordo com informações da Defesa Civil, as rajadas mais fortes foram registradas por volta das 15h. Um dos locais atingidos foi um barracão utilizado por uma marcenaria, que sofreu avarias na cobertura após parte do telhado ser arrancada pela força do vento. Por medida de segurança, o imóvel foi interditado para avaliação técnica.

O temporal também deixou marcas em um parque aquático do município, onde estruturas foram afetadas pela ventania. Equipes da Defesa Civil realizaram vistorias para verificar os danos e orientar os responsáveis pelos espaços atingidos.