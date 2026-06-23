O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza nesta terça-feira, 23, o julgamento de Maximiliano Bono, denunciado pelo Ministério Público por uma suposta tentativa de homicídio ocorrida em março de 2019, no bairro Portal da Pérola II.

A sessão estava marcada para começar às 9h, no Fórum da Comarca de Birigui, e será aberta ao público, respeitando a capacidade do plenário.

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa ficará a cargo das advogadas Keilla Dias Takahashi e Roseli Rodrigues, que apresentarão aos jurados a tese de negativa de autoria, sustentando que não existem provas suficientes para atribuir ao acusado a autoria dos disparos.

Crime ocorreu em 2019