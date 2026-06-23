O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza nesta terça-feira, 23, o julgamento de Maximiliano Bono, denunciado pelo Ministério Público por uma suposta tentativa de homicídio ocorrida em março de 2019, no bairro Portal da Pérola II.
A sessão estava marcada para começar às 9h, no Fórum da Comarca de Birigui, e será aberta ao público, respeitando a capacidade do plenário.
A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa ficará a cargo das advogadas Keilla Dias Takahashi e Roseli Rodrigues, que apresentarão aos jurados a tese de negativa de autoria, sustentando que não existem provas suficientes para atribuir ao acusado a autoria dos disparos.
Crime ocorreu em 2019
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o caso aconteceu na tarde de 20 de março de 2019, por volta das 14h30, na Rua Felício Migliorini, no bairro Portal da Pérola II.
De acordo com a investigação, Scaineider Gutierres Rodrigues Santana, conhecido como "Nil", foi atingido por disparo de arma de fogo nas proximidades de sua residência.
Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e se esconder em uma casa em construção. Do local, telefonou para o cunhado, Jonathan Aparecido de Oliveira, pedindo ajuda.
Com o auxílio de um amigo da vítima, Jonathan localizou Scaineider e o levou ao pronto-socorro municipal. O homem foi internado em estado grave e passou por procedimento cirúrgico.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, durante o atendimento médico, a vítima teria informado aos policiais que o autor dos disparos seria um homem conhecido pelo apelido de "Max", sem apontar a motivação do crime.
Acusação e defesa
Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público apresentou denúncia contra Maximiliano Bono por tentativa de homicídio qualificado.
Entre os elementos reunidos pela investigação estão declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e o relato da companheira de Scaineider. Segundo consta nos autos, ela afirmou à Polícia Civil que o acusado teria confessado o crime e feito novas ameaças no dia seguinte aos fatos.
Essas alegações serão analisadas pelo Conselho de Sentença durante o julgamento.
A defesa, por sua vez, sustentará a tese de negativa de autoria, argumentando que não há provas suficientes para responsabilizar o réu pelos disparos.
Atualmente, Maximiliano Bono está preso em razão de outro processo criminal.
Por esse motivo, ele será conduzido ao Fórum de Birigui sob escolta da Polícia Penal, responsável pela segurança e transporte de pessoas privadas de liberdade durante a realização da sessão.
O julgamento será presidido pelo juiz responsável pela Vara do Júri e decidido por um Conselho de Sentença composto por sete jurados sorteados.
Após os debates entre acusação e defesa, os jurados responderão aos quesitos formulados pelo magistrado e decidirão pela condenação ou absolvição do réu.
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