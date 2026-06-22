Entrou em operação nesta segunda-feira (22) uma nova linha de transporte intermunicipal que passa a conectar Buritama, Birigui e Araçatuba, reforçando a malha de mobilidade entre as três cidades e oferecendo uma alternativa adicional para o deslocamento diário da população.

O serviço foi planejado para atender principalmente trabalhadores, estudantes e usuários que precisam se deslocar com frequência para consultas médicas, compromissos profissionais e atividades essenciais nos municípios atendidos pela rota.

Com o novo itinerário, a proposta é tornar as viagens mais organizadas e eficientes, reduzindo o tempo de deslocamento e facilitando a circulação de passageiros entre os principais pontos da região. A integração entre as cidades também deve contribuir para melhorar o fluxo do transporte coletivo e ampliar o acesso da população aos serviços disponíveis.