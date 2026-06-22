A obra de drenagem executada pela Prefeitura de Araçatuba no cruzamento da rua Saldanha Marinho com a Avenida João Arruda Brasil entrou na fase final de execução. Segundo a administração municipal, o material necessário para a confecção das grelhas metálicas chegou na última sexta-feira (19), permitindo o avanço dos trabalhos de acabamento e a previsão de conclusão até o fim deste mês.

A intervenção é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e tem como principal objetivo minimizar os frequentes alagamentos registrados na região durante períodos de chuva intensa. A etapa de instalação das galerias subterrâneas já foi concluída, e as equipes agora concentram esforços na montagem e instalação das estruturas responsáveis pela captação da água.

De acordo com a Prefeitura, a fase final exigiu adequações técnicas, incluindo a aquisição de grades metálicas de proteção específicas para garantir a segurança dos pedestres e o funcionamento adequado do sistema de drenagem. Com a chegada dos materiais, a confecção das grelhas deve ocorrer ao longo desta semana.