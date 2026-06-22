Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida participaram na noite de sábado (20) da terceira edição do Juninão 2026, promovido pela Prefeitura de Araçatuba. O evento foi realizado no Centro Comunitário do bairro e reuniu famílias em uma noite marcada por atrações culturais, comidas típicas e atividades de lazer.

A programação contou com apresentação musical do Trio Jurubeba e espetáculo teatral, além de espaços preparados para receber crianças e adultos durante toda a festa. O público também teve acesso a opções de alimentação tradicional das festas juninas.

A iniciativa faz parte de uma série de eventos organizados pela administração municipal com o objetivo de levar entretenimento e cultura para diferentes regiões da cidade, fortalecendo a convivência entre os moradores e valorizando as tradições populares.