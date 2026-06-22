24 de junho de 2026
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FESTA JUNINA

Juninão reúne famílias em festa no Nossa Senhora Aparecida

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A próxima edição do evento está marcada para sexta-feira (26), na Praça João Pessoa, com entrada gratuita
A próxima edição do evento está marcada para sexta-feira (26), na Praça João Pessoa, com entrada gratuita

Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida participaram na noite de sábado (20) da terceira edição do Juninão 2026, promovido pela Prefeitura de Araçatuba. O evento foi realizado no Centro Comunitário do bairro e reuniu famílias em uma noite marcada por atrações culturais, comidas típicas e atividades de lazer.

A programação contou com apresentação musical do Trio Jurubeba e espetáculo teatral, além de espaços preparados para receber crianças e adultos durante toda a festa. O público também teve acesso a opções de alimentação tradicional das festas juninas.

A iniciativa faz parte de uma série de eventos organizados pela administração municipal com o objetivo de levar entretenimento e cultura para diferentes regiões da cidade, fortalecendo a convivência entre os moradores e valorizando as tradições populares.

Segundo a Prefeitura, o Juninão tem percorrido bairros de Araçatuba ao longo do mês de junho, proporcionando momentos de integração comunitária e ampliando o acesso da população a atividades culturais gratuitas.

A próxima edição do evento está marcada para sexta-feira (26), na Praça João Pessoa, com entrada gratuita.

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