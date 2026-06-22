Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22), em Penápolis, o corpo do nutricionista Alexandre Sampaio de Castro Mello, de 29 anos. Ele morreu após sofrer um acidente na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-419), na madrugada de domingo (21).
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das três horas da manhã. Por motivos ainda desconhecidos, a vítima perdeu o controle da direção e capotou o veículo em que estava.
O rapaz chegou a ser socorrido com vida e levado até o pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.
Servidor público
Alexandre era nutricionista do Departamento Municipal de Educação em Alto Alegre. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura lamentou o falecimento do servidor público municipal e destacou sua atuação no exercício da função.
“Mesmo em pouco tempo de atuação em nosso município, conquistou o respeito, a admiração e a amizade de toda a comunidade escolar. Seu carisma, dedicação, profissionalismo e comprometimento com o bem-estar de nossos alunos e servidores deixaram uma marca especial por onde passou”.
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