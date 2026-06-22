Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22), em Penápolis, o corpo do nutricionista Alexandre Sampaio de Castro Mello, de 29 anos. Ele morreu após sofrer um acidente na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-419), na madrugada de domingo (21).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das três horas da manhã. Por motivos ainda desconhecidos, a vítima perdeu o controle da direção e capotou o veículo em que estava.

O rapaz chegou a ser socorrido com vida e levado até o pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

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