24 de junho de 2026
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FATALIDADE

Nutricionista de 29 anos morre em capotamento

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Alexandre Sampaio de Castro Mello era nutricionista vinculado ao Departamento Municipal de Educação de Alto Alegre
Alexandre Sampaio de Castro Mello era nutricionista vinculado ao Departamento Municipal de Educação de Alto Alegre

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22), em Penápolis, o corpo do nutricionista Alexandre Sampaio de Castro Mello, de 29 anos. Ele morreu após sofrer um acidente na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-419), na madrugada de domingo (21).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das três horas da manhã. Por motivos ainda desconhecidos, a vítima perdeu o controle da direção e capotou o veículo em que estava.

O rapaz chegou a ser socorrido com vida e levado até o pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

Servidor público

Alexandre era nutricionista do Departamento Municipal de Educação em Alto Alegre. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura lamentou o falecimento do servidor público municipal e destacou sua atuação no exercício da função.

“Mesmo em pouco tempo de atuação em nosso município, conquistou o respeito, a admiração e a amizade de toda a comunidade escolar. Seu carisma, dedicação, profissionalismo e comprometimento com o bem-estar de nossos alunos e servidores deixaram uma marca especial por onde passou”.

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