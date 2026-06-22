O fim da tarde de domingo (21) foi marcado por momentos de pânico para uma moradora do Jardim Sumaré, em Birigui. Sozinha dentro de casa, ela enfrentou uma tentativa de invasão após um homem romper a cerca elétrica da residência, desligar o fornecimento de energia e invadir o quintal na tentativa de entrar no imóvel.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima percebeu a movimentação suspeita ainda antes da invasão. O homem passou diversas vezes em frente à residência e chegou a acionar a campainha insistentemente.

Desconfiando da atitude do desconhecido, a moradora optou por não abrir o portão. A decisão, no entanto, não impediu a ação criminosa.