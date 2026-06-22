O fim da tarde de domingo (21) foi marcado por momentos de pânico para uma moradora do Jardim Sumaré, em Birigui. Sozinha dentro de casa, ela enfrentou uma tentativa de invasão após um homem romper a cerca elétrica da residência, desligar o fornecimento de energia e invadir o quintal na tentativa de entrar no imóvel.
Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima percebeu a movimentação suspeita ainda antes da invasão. O homem passou diversas vezes em frente à residência e chegou a acionar a campainha insistentemente.
Desconfiando da atitude do desconhecido, a moradora optou por não abrir o portão. A decisão, no entanto, não impediu a ação criminosa.
Acreditando que a casa estivesse vazia, o suspeito rompeu a cerca elétrica, desligou a energia do imóvel e escalou o muro para acessar o quintal. Em seguida, iniciou uma tentativa de entrar na residência por uma janela do tipo vitrô localizada na sala.
A invasão só não foi consumada porque a moradora percebeu a movimentação quando o criminoso já estava próximo da janela. Assustada, ela gritou, surpreendendo o invasor, que fugiu imediatamente antes de conseguir entrar na casa.
Em relato publicado nas redes sociais, a vítima descreveu o desespero vivido durante a ação.
"Hoje, às 17h30, tentaram invadir minha casa. Eu estava sozinha. Cortaram a cerca elétrica, desligaram a energia e pularam o muro. Já estavam entrando pelo vitrô da sala quando ouvi os passos e gritei. Nunca imaginei sentir uma sensação de impotência tão grande. Graças a Deus estou bem, mas o medo que fica é difícil de explicar."
Apesar do susto e dos prejuízos causados à cerca elétrica, ninguém ficou ferido.
A ocorrência deverá ser registrada nesta segunda-feira (22), e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades poderão ser utilizadas para identificar o autor da tentativa de invasão.
Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Civil Municipal. O sigilo do denunciante é garantido.
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