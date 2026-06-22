A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (22), às 14h, a 21ª Sessão Ordinária de 2026, com uma pauta voltada ao planejamento financeiro do município para o próximo ano. Entre os principais temas estão o reforço de recursos para a saúde, alterações nas metas da administração pública e o início da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027.
A primeira matéria a ser apreciada pelos vereadores é uma emenda de autoria da vereadora Elaine Vogel (PSD), que propõe o aumento de R$ 500 mil na previsão orçamentária destinada à aquisição de medicamentos para a rede municipal de saúde.
Na justificativa da proposta, a parlamentar argumenta que o reforço financeiro busca minimizar a falta de medicamentos registrada ao longo deste ano em unidades de saúde do município, garantindo maior capacidade de abastecimento e atendimento à população.
Na sequência, o plenário votará uma emenda apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento. O texto promove ajustes em metas e indicadores previstos no planejamento municipal, abrangendo áreas como políticas públicas para jovens que atingem a maioridade, atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e o transporte de pacientes que necessitam de tratamento especializado em outras cidades.
A proposta também estabelece uma redução no percentual de remanejamento de recursos que poderá ser realizado pelo Poder Executivo sem autorização prévia da Câmara, ampliando a participação do Legislativo no acompanhamento da execução orçamentária.
Encerrando a pauta, os vereadores darão início à análise do projeto encaminhado pela Prefeitura que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027. O documento servirá de base para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano, definindo prioridades, metas e critérios para a aplicação dos recursos públicos.
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