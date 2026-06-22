A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (22), às 14h, a 21ª Sessão Ordinária de 2026, com uma pauta voltada ao planejamento financeiro do município para o próximo ano. Entre os principais temas estão o reforço de recursos para a saúde, alterações nas metas da administração pública e o início da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027.

A primeira matéria a ser apreciada pelos vereadores é uma emenda de autoria da vereadora Elaine Vogel (PSD), que propõe o aumento de R$ 500 mil na previsão orçamentária destinada à aquisição de medicamentos para a rede municipal de saúde.

Na justificativa da proposta, a parlamentar argumenta que o reforço financeiro busca minimizar a falta de medicamentos registrada ao longo deste ano em unidades de saúde do município, garantindo maior capacidade de abastecimento e atendimento à população.