A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (22), a partir das 19h, mais uma sessão ordinária com uma pauta marcada por temas de grande impacto para o município. Entre os destaques, está o retorno do projeto que trata da liquidação da Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis (Emurpe), proposta que volta ao plenário após sucessivos adiamentos.

O projeto encaminhado pelo Executivo recebeu uma emenda assinada por todos os vereadores com o objetivo de garantir que a extinção da empresa não resulte na demissão em massa dos servidores concursados.

A proposta prevê que esses trabalhadores sejam absorvidos pela Prefeitura, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em março deste ano entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, o Município, a Emurpe, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Câmara.