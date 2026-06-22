A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (22), a partir das 19h, mais uma sessão ordinária com uma pauta marcada por temas de grande impacto para o município. Entre os destaques, está o retorno do projeto que trata da liquidação da Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis (Emurpe), proposta que volta ao plenário após sucessivos adiamentos.
O projeto encaminhado pelo Executivo recebeu uma emenda assinada por todos os vereadores com o objetivo de garantir que a extinção da empresa não resulte na demissão em massa dos servidores concursados.
A proposta prevê que esses trabalhadores sejam absorvidos pela Prefeitura, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em março deste ano entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, o Município, a Emurpe, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Câmara.
Além da discussão sobre a Emurpe, os parlamentares também votarão o projeto que autoriza o repasse de R$ 100 mil ao Lar Vicentino, recurso destinado ao fortalecimento das atividades desenvolvidas pela instituição, e uma proposta de suplementação orçamentária de R$ 7 milhões para a área da Saúde.
A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 14 da TV por assinatura, além das plataformas digitais da Câmara Municipal, incluindo Facebook, YouTube e o portal oficial do Legislativo.
Audiência pública discutirá futuro do Rio Tietê
A programação da Câmara segue na quinta-feira (25), às 19h, com a realização de uma audiência pública voltada ao debate sobre a situação ambiental do Rio Tietê. O encontro foi solicitado pela vereadora Professora Jandineia (PT) e terá como foco a recuperação, preservação e o desenvolvimento sustentável do principal rio paulista.
A iniciativa contará com a participação da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, por meio de ação articulada pelo deputado federal Nilto Tatto (PT).
Professora será homenageada com título de cidadã
Encerrando a agenda da semana, na sexta-feira (26), às 20h, o Legislativo promove sessão solene para conceder o Título de Cidadã Penapolense à professora Regina Andrea Ferreira Lima. A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara, Carlos Alberto Feltrin (MDB), em reconhecimento à trajetória da educadora e à contribuição prestada ao ensino e ao desenvolvimento da comunidade de Penápolis.
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