A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (21), um homem de 31 anos suspeito de esfaquear o ex-companheiro de sua esposa durante uma briga no bairro Atlântico, em Araçatuba. O caso mobilizou equipes policiais após uma denúncia de tentativa de homicídio.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima, de 32 anos, sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com ferimentos provocados por arma branca, ela foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

Durante as diligências, os militares conversaram com a companheira do suspeito. Ela informou que o ex-companheiro havia ido até a residência da família, para buscar a filha do casal. No entanto, segundo a mulher, a entrega da criança não ocorreu porque existe uma medida protetiva de urgência em vigor.