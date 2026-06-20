Um homem foi preso por furto na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio dos Santos Lima, no bairro Alvorada.

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram um suspeito cujas características coincidiam com as registradas em imagens relacionadas ao crime.

Durante a abordagem, o homem confessou a participação no furto e indicou os locais onde parte dos objetos subtraídos havia sido escondida.