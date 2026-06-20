Um homem foi preso por furto na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio dos Santos Lima, no bairro Alvorada.
Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram um suspeito cujas características coincidiam com as registradas em imagens relacionadas ao crime.
Durante a abordagem, o homem confessou a participação no furto e indicou os locais onde parte dos objetos subtraídos havia sido escondida.
Nas diligências, os policiais recuperaram diversos itens, entre eles uma máquina de alta pressão e um cabo elétrico.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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