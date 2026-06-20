20 de junho de 2026
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NO ALVORADA

Homem é preso após furtar máquina de alta pressão em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Parte dos objetos furtados foi recuperada
Parte dos objetos furtados foi recuperada

Um homem foi preso por furto na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio dos Santos Lima, no bairro Alvorada.

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram um suspeito cujas características coincidiam com as registradas em imagens relacionadas ao crime.

Durante a abordagem, o homem confessou a participação no furto e indicou os locais onde parte dos objetos subtraídos havia sido escondida.

Nas diligências, os policiais recuperaram diversos itens, entre eles uma máquina de alta pressão e um cabo elétrico.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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