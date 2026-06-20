Um homem foi detido pela Polícia Militar após furtar produtos de um supermercado na sexta-feira (19), em Auriflama. A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua Marinho Alves Martins, no bairro Portal das Paineiras.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após o furto e tiveram acesso às imagens de monitoramento do local. Com base nas gravações, os policiais reconheceram o suspeito e conseguiram localizá-lo.
Durante a abordagem, o homem admitiu ter praticado o furto. Conforme a PM, ele havia subtraído 13 barras de chocolate e um frasco de shampoo. Os produtos foram recuperados por uma funcionária do supermercado, que percebeu a ação.
Ainda durante a ocorrência, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária.
A Polícia Militar informou que a atuação faz parte das ações de preservação da ordem pública e proteção da comunidade.
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