20 de junho de 2026
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AURIFLAMA

Homem é detido após furto de 13 chocolates e shampoo em mercado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi identificado por imagens de monitoramento e tentou fugir durante a ocorrência; produtos foram recuperados por funcionária do supermercado
Suspeito foi identificado por imagens de monitoramento e tentou fugir durante a ocorrência; produtos foram recuperados por funcionária do supermercado

Um homem foi detido pela Polícia Militar após furtar produtos de um supermercado na sexta-feira (19), em Auriflama. A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua Marinho Alves Martins, no bairro Portal das Paineiras.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após o furto e tiveram acesso às imagens de monitoramento do local. Com base nas gravações, os policiais reconheceram o suspeito e conseguiram localizá-lo.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter praticado o furto. Conforme a PM, ele havia subtraído 13 barras de chocolate e um frasco de shampoo. Os produtos foram recuperados por uma funcionária do supermercado, que percebeu a ação.

Ainda durante a ocorrência, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária.

A Polícia Militar informou que a atuação faz parte das ações de preservação da ordem pública e proteção da comunidade.

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