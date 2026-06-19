19 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TORCIDA

Coroados terá telão e pagode para jogo do Brasil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Praça Central recebe transmissão da partida nesta sexta-feira, com música ao vivo, pipoca e feira a partir das 19h
Praça Central recebe transmissão da partida nesta sexta-feira, com música ao vivo, pipoca e feira a partir das 19h

A Praça Central de Coroados terá programação especial nesta sexta-feira (19) para o jogo da Seleção Brasileira. A partir das 19h, o público poderá acompanhar a partida em telão, com estrutura montada para receber moradores e visitantes.

Além da transmissão, o evento terá pagode ao vivo com Roger Laionel, conhecido como “O Cara do Pagode”, distribuição de pipoca e feira. A proposta é reunir famílias e amigos em uma noite de torcida, lazer e confraternização.

A entrada é gratuita. A Prefeitura reforça o convite para que os torcedores vistam verde e amarelo e acompanhem o jogo do Brasil na Praça Central.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários