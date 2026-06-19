A Praça Central de Coroados terá programação especial nesta sexta-feira (19) para o jogo da Seleção Brasileira. A partir das 19h, o público poderá acompanhar a partida em telão, com estrutura montada para receber moradores e visitantes.

Além da transmissão, o evento terá pagode ao vivo com Roger Laionel, conhecido como “O Cara do Pagode”, distribuição de pipoca e feira. A proposta é reunir famílias e amigos em uma noite de torcida, lazer e confraternização.

A entrada é gratuita. A Prefeitura reforça o convite para que os torcedores vistam verde e amarelo e acompanhem o jogo do Brasil na Praça Central.