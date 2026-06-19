A Câmara Municipal de Araçatuba realizou, nesta quinta-feira (18), uma audiência pública para receber sugestões da população que poderão resultar em emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. Entre as propostas apresentadas, uma das que chamou a atenção foi a do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que defendeu a ampliação das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

A audiência foi conduzida pelo vice-presidente da Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Fernando Fabris (PL), e contou com a participação de vereadores, representantes de entidades, lideranças comunitárias, servidores públicos e integrantes de diferentes segmentos da sociedade.

Durante o encontro, foram apresentadas sugestões relacionadas a áreas como educação, saúde, assistência social, geração de emprego e renda, proteção às mulheres, meio ambiente e políticas voltadas à população idosa.