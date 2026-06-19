19 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JUNHO VERMELHO

Banco de Sangue entra no clima da Copa para atrair doadores

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O espaço foi decorado com as cores da seleção brasileira e quem comparece para doar ainda recebe brindes especiais, como camisetas e pulseiras personalizadas
O espaço foi decorado com as cores da seleção brasileira e quem comparece para doar ainda recebe brindes especiais, como camisetas e pulseiras personalizadas

O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Em Araçatuba, o Banco de Sangue encontrou uma forma diferente de chamar a atenção dos doadores: entrou no clima da Copa do Mundo e transformou a solidariedade em uma verdadeira torcida pela vida.

O espaço foi decorado com as cores da seleção brasileira e quem comparece para doar ainda recebe brindes especiais, como camisetas e pulseiras personalizadas. A iniciativa faz parte de uma estratégia para estimular a participação da população e reforçar os estoques de sangue.

Mesmo com a campanha e a decoração temática, a movimentação ainda está abaixo do esperado. Segundo o Banco de Sangue, nesta época do ano o número de doações costuma cair cerca de 10%, o que preocupa a equipe responsável pela manutenção dos estoques.

As cadeiras vazias no local demonstram que ainda há espaço para que mais pessoas participem da campanha. A expectativa é que a mobilização do Junho Vermelho ajude a atrair novos doadores e garanta um abastecimento mais seguro para os próximos meses.

Entre os voluntários que aceitaram a convocação está o mecânico João Marcelo. Pela segunda vez, ele compareceu ao Banco de Sangue para realizar a doação e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo gesto de solidariedade.

Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. O procedimento é rápido, seguro e fundamental para pacientes que dependem de transfusões nos hospitais da região.

A meta agora é transformar a solidariedade em um verdadeiro gol de placa e reforçar os estoques de sangue durante o inverno, período em que tradicionalmente ocorre redução no número de doadores.

O Banco de Sangue de Araçatuba está localizado na rua Gaspar de Lemos, número 2. Já o Hemocentro fica na avenida Arthur Ferreira da Costa, 330.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários