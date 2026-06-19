O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Em Araçatuba, o Banco de Sangue encontrou uma forma diferente de chamar a atenção dos doadores: entrou no clima da Copa do Mundo e transformou a solidariedade em uma verdadeira torcida pela vida.
O espaço foi decorado com as cores da seleção brasileira e quem comparece para doar ainda recebe brindes especiais, como camisetas e pulseiras personalizadas. A iniciativa faz parte de uma estratégia para estimular a participação da população e reforçar os estoques de sangue.
Mesmo com a campanha e a decoração temática, a movimentação ainda está abaixo do esperado. Segundo o Banco de Sangue, nesta época do ano o número de doações costuma cair cerca de 10%, o que preocupa a equipe responsável pela manutenção dos estoques.
As cadeiras vazias no local demonstram que ainda há espaço para que mais pessoas participem da campanha. A expectativa é que a mobilização do Junho Vermelho ajude a atrair novos doadores e garanta um abastecimento mais seguro para os próximos meses.
Entre os voluntários que aceitaram a convocação está o mecânico João Marcelo. Pela segunda vez, ele compareceu ao Banco de Sangue para realizar a doação e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo gesto de solidariedade.
Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. O procedimento é rápido, seguro e fundamental para pacientes que dependem de transfusões nos hospitais da região.
A meta agora é transformar a solidariedade em um verdadeiro gol de placa e reforçar os estoques de sangue durante o inverno, período em que tradicionalmente ocorre redução no número de doadores.
O Banco de Sangue de Araçatuba está localizado na rua Gaspar de Lemos, número 2. Já o Hemocentro fica na avenida Arthur Ferreira da Costa, 330.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.