O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Em Araçatuba, o Banco de Sangue encontrou uma forma diferente de chamar a atenção dos doadores: entrou no clima da Copa do Mundo e transformou a solidariedade em uma verdadeira torcida pela vida.

O espaço foi decorado com as cores da seleção brasileira e quem comparece para doar ainda recebe brindes especiais, como camisetas e pulseiras personalizadas. A iniciativa faz parte de uma estratégia para estimular a participação da população e reforçar os estoques de sangue.

Mesmo com a campanha e a decoração temática, a movimentação ainda está abaixo do esperado. Segundo o Banco de Sangue, nesta época do ano o número de doações costuma cair cerca de 10%, o que preocupa a equipe responsável pela manutenção dos estoques.