Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde de quarta-feira (17), no bairro Jardim Presidente, em Araçatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora de um automóvel trafegava pela Rua Bolívia, no sentido bairro, quando colidiu na traseira de uma motocicleta que seguia à sua frente na mesma via e direção.

Com o impacto, ambos os veículos sofreram avarias. Após o acidente, o motociclista procurou atendimento médico na Santa Casa de Araçatuba. Segundo o registro policial, exames constataram que ele sofreu uma fratura na coluna torácica.