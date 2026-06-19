Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante uma ação da Polícia Militar Ambiental realizada na tarde desta quinta-feira (18), em uma propriedade rural localizada no bairro Boa Esperança, em Guararapes.

A ocorrência teve início após uma denúncia informando que o morador da fazenda manteria armas de fogo em sua residência e poderia estar envolvido em práticas de caça ilegal na região. Diante das informações, equipes do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) foram até o local para averiguar a situação.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o suspeito chegando à propriedade montado em um cavalo. Durante a abordagem, nada de irregular foi localizado com ele. Questionado sobre a existência de armas, o homem admitiu possuir um revólver calibre 38 sem documentação.