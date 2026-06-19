Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante uma ação da Polícia Militar Ambiental realizada na tarde desta quinta-feira (18), em uma propriedade rural localizada no bairro Boa Esperança, em Guararapes.
A ocorrência teve início após uma denúncia informando que o morador da fazenda manteria armas de fogo em sua residência e poderia estar envolvido em práticas de caça ilegal na região. Diante das informações, equipes do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) foram até o local para averiguar a situação.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o suspeito chegando à propriedade montado em um cavalo. Durante a abordagem, nada de irregular foi localizado com ele. Questionado sobre a existência de armas, o homem admitiu possuir um revólver calibre 38 sem documentação.
Ainda de acordo com o registro policial, ele autorizou a entrada dos agentes na residência e entregou voluntariamente um revólver da marca Taurus, além de 35 munições intactas e sete munições deflagradas do mesmo calibre.
Os policiais também vistoriaram um cômodo externo da propriedade, onde localizaram uma espingarda de pressão. Nenhum outro material ilícito foi encontrado durante as buscas.
Na mesma fazenda existe uma segunda residência pertencente aos proprietários do imóvel. Durante a ocorrência, familiares dos donos informaram haver uma arma de fogo no local, porém alegaram que ela possuía registro. Como não houve autorização para a entrada dos policiais na residência, a vistoria não foi realizada.
Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o revólver apreendido não possuía registro. O morador recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.
O delegado responsável pelo caso entendeu que a situação se enquadra no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no Estatuto do Desarmamento. Como a pena máxima para o delito não ultrapassa quatro anos, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.700.
O homem não possuía antecedentes criminais. A arma e as munições foram apreendidas e passarão por perícia.
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