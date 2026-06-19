Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (18), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba.
As vítimas foram identificadas como Nathália Pereira Fuzaro, de 26 anos, e Thiago Henrique Elias Lanaro, de 39 anos.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Nathália conduzia um Volkswagen Gol no sentido Araçatuba–Santo Antônio do Aracanguá, enquanto Thiago pilotava uma motocicleta Yamaha YZF R3 no sentido contrário. Por motivos que serão investigados, os veículos colidiram frontalmente na altura do quilômetro 62 da rodovia.
Com o impacto da batida, o carro e a motocicleta pegaram fogo. Os dois condutores não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
Uma passageira que estava no Gol, de 27 anos, sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Santo Antônio do Aracanguá para atendimento médico.
A perícia esteve no local para levantar as circunstâncias do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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