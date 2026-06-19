Uma discussão dentro de uma escola municipal de Araçatuba terminou na delegacia após uma professora, de 44 anos, denunciar ter sido alvo de ofensas, ameaças e intimidação por parte da mãe de uma aluna. O episódio aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (15), na Emeb "Professora Carmélia Mello Fonseca".
Segundo o boletim de ocorrência, a docente estava ministrando aula quando a responsável pela estudante entrou na unidade escolar e foi até a porta da sala. Conforme o relato da vítima, a mulher passou a elevar o tom de voz diante de alunos e funcionários, dirigindo insultos à professora e afirmando que ela estaria perseguindo sua filha.
A educadora informou à Polícia Civil que, durante a discussão, foi chamada de "louca" e "mentirosa". A mãe ainda teria afirmado que a professora havia rotulado a adolescente como "traficante", acusação negada pela servidora.
A situação ficou ainda mais tensa quando, conforme a ocorrência, a mulher tentou se aproximar da professora de maneira agressiva. A intervenção da direção da escola foi necessária para evitar que o conflito evoluísse para uma agressão física, afastando a responsável do ambiente escolar.
Mesmo após ser contida, a mulher teria continuado com as intimidações. A professora afirmou que ouviu ameaças de que seria procurada posteriormente para um acerto de contas, o que a deixou temerosa e motivou o registro da ocorrência policial.
De acordo com a versão apresentada pela educadora, o desentendimento teve início após uma medida disciplinar adotada pela escola. A estudante teria utilizado um aparelho celular dentro do banheiro da unidade, prática proibida pelo regimento interno. Diante da infração, o telefone foi recolhido e entregue à direção para posterior devolução à família.
A professora também relatou que a aluna já vinha sendo acompanhada pela equipe pedagógica havia aproximadamente 40 dias, em razão de registros envolvendo supostos episódios de bullying contra outros estudantes. O acompanhamento, segundo ela, fazia parte das medidas adotadas pela instituição para apuração dos fatos.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Araçatuba como crime de ameaça. A vítima recebeu orientação sobre o prazo previsto em lei para formalizar eventual representação criminal.
Agora, a Polícia Civil deverá ouvir os envolvidos, analisar os relatos e verificar imagens do sistema de monitoramento da escola, que poderão contribuir para esclarecer como os fatos ocorreram.
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