Uma discussão dentro de uma escola municipal de Araçatuba terminou na delegacia após uma professora, de 44 anos, denunciar ter sido alvo de ofensas, ameaças e intimidação por parte da mãe de uma aluna. O episódio aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (15), na Emeb "Professora Carmélia Mello Fonseca".

Segundo o boletim de ocorrência, a docente estava ministrando aula quando a responsável pela estudante entrou na unidade escolar e foi até a porta da sala. Conforme o relato da vítima, a mulher passou a elevar o tom de voz diante de alunos e funcionários, dirigindo insultos à professora e afirmando que ela estaria perseguindo sua filha.

A educadora informou à Polícia Civil que, durante a discussão, foi chamada de "louca" e "mentirosa". A mãe ainda teria afirmado que a professora havia rotulado a adolescente como "traficante", acusação negada pela servidora.