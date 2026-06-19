Após quase dois dias de espera, os gêmeos prematuros que nasceram nesta semana em Araçatuba finalmente conseguiram vagas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal. A confirmação foi recebida nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 19, por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).
Os recém-nascidos, que vieram ao mundo em circunstâncias incomuns - um nasceu na residência da família e o outro durante o atendimento em uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) - estavam internados na Santa Casa de Araçatuba desde quarta-feira, 17.
A espera por leitos especializados durou cerca de 47 horas. Durante esse período, os bebês permaneceram em um espaço adaptado na área de emergência da Santa Casa, sob monitoramento contínuo da equipe médica. Segundo o hospital, as duas vagas de UTI Neonatal disponíveis na unidade estavam ocupadas.
Um dos bebês precisa de atendimento especializado
De acordo com a equipe médica, um dos gêmeos inspira maior preocupação. O recém-nascido necessita de atendimento especializado para investigação e tratamento de uma cardiopatia congênita, condição que exige suporte de alta complexidade.
A criança será transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, referência regional no tratamento desse tipo de enfermidade.
Com a liberação dos leitos pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), a expectativa é que a transferência dos bebês seja realizada ainda nesta sexta-feira.
Em nota, a Santa Casa informou que a confirmação das vagas trouxe alívio aos profissionais envolvidos no atendimento.
"Toda a equipe ficou muito feliz com a notícia recebida nas primeiras horas da manhã. Agora, a torcida é para que a transferência aconteça o quanto antes e que o bebê possa passar pelo atendimento especializado de que necessita", informou a instituição.
Falta de leitos acende alerta
O caso evidencia a dificuldade enfrentada por hospitais paulistas para conseguir vagas em UTIs neonatais, especialmente para recém-nascidos prematuros que necessitam de atendimento especializado.
A espera de quase dois dias reforça os desafios enfrentados pelo sistema de regulação de leitos de alta complexidade no Estado.
Mãe segue internada em estado grave
Além da situação dos gêmeos, a condição de saúde da mãe também mobiliza a equipe médica.
Após receber os primeiros cuidados da equipe de obstetrícia, ela apresentou uma grave intercorrência no pós-parto e precisou passar por uma cirurgia de emergência de grande porte na quinta-feira, 18.
Após o procedimento, a paciente foi encaminhada à UTI da Santa Casa de Araçatuba.
Segundo informações divulgadas pelo hospital nesta sexta-feira, o estado de saúde dela é considerado grave e instável, permanecendo sob cuidados intensivos.
Familiares e profissionais de saúde acompanham com expectativa a transferência dos recém-nascidos e torcem pela recuperação da mãe.
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