Após quase dois dias de espera, os gêmeos prematuros que nasceram nesta semana em Araçatuba finalmente conseguiram vagas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal. A confirmação foi recebida nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 19, por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Os recém-nascidos, que vieram ao mundo em circunstâncias incomuns - um nasceu na residência da família e o outro durante o atendimento em uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) - estavam internados na Santa Casa de Araçatuba desde quarta-feira, 17.

A espera por leitos especializados durou cerca de 47 horas. Durante esse período, os bebês permaneceram em um espaço adaptado na área de emergência da Santa Casa, sob monitoramento contínuo da equipe médica. Segundo o hospital, as duas vagas de UTI Neonatal disponíveis na unidade estavam ocupadas.

Um dos bebês precisa de atendimento especializado