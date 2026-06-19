Um veículo com registro de furto foi localizado pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (18), durante patrulhamento realizado por equipes da Rocam em Birigui. A abordagem ocorreu na Avenida Isaura Macarini Albani, após os policiais identificarem inconsistências no automóvel.

Durante a fiscalização, os agentes constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Após uma análise mais detalhada, foi verificado que a identificação original correspondia a outro carro, que havia sido furtado no município de São Paulo.

O motorista informou aos policiais que havia comprado o automóvel cerca de um mês antes da abordagem. No entanto, ele não apresentou documentação ou comprovantes que demonstrassem a origem da negociação.