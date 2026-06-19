Um veículo com registro de furto foi localizado pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (18), durante patrulhamento realizado por equipes da Rocam em Birigui. A abordagem ocorreu na Avenida Isaura Macarini Albani, após os policiais identificarem inconsistências no automóvel.
Durante a fiscalização, os agentes constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Após uma análise mais detalhada, foi verificado que a identificação original correspondia a outro carro, que havia sido furtado no município de São Paulo.
O motorista informou aos policiais que havia comprado o automóvel cerca de um mês antes da abordagem. No entanto, ele não apresentou documentação ou comprovantes que demonstrassem a origem da negociação.
Diante das irregularidades encontradas, a ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Birigui. O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O automóvel e o telefone celular do condutor foram apreendidos e permaneceram sob responsabilidade da Polícia Judiciária para a realização de exames periciais. Após prestar esclarecimentos, o homem foi liberado, enquanto as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias do caso.
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