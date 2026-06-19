Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18), no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe na região.

Segundo informações da PM, dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita na Rua Gumercindo e Silva. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um deles foi alcançado e detido pelos policiais, enquanto o segundo conseguiu escapar do local, embora tenha sido identificado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram seis pinos contendo cocaína com o suspeito. Questionado sobre a droga, ele admitiu que realizava a venda do entorpecente e apontou o homem que fugiu como responsável pelo fornecimento dos produtos ilícitos.