Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18), no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe na região.
Segundo informações da PM, dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita na Rua Gumercindo e Silva. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um deles foi alcançado e detido pelos policiais, enquanto o segundo conseguiu escapar do local, embora tenha sido identificado.
Durante a abordagem, os policiais encontraram seis pinos contendo cocaína com o suspeito. Questionado sobre a droga, ele admitiu que realizava a venda do entorpecente e apontou o homem que fugiu como responsável pelo fornecimento dos produtos ilícitos.
Ainda de acordo com a polícia, o detido informou que um veículo GM Meriva estacionado nas proximidades era utilizado para armazenar mais drogas. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no automóvel.
No interior do carro, os peritos localizaram 78 pinos de cocaína, 44 porções de crack embaladas para comercialização e uma quantidade maior da mesma substância.
Após a apreensão, equipes realizaram buscas na tentativa de localizar o segundo envolvido, mas ele não foi encontrado.
O homem preso, juntamente com as drogas e o veículo apreendido, foi encaminhado à Central de Flagrantes. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça, autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
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