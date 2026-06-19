O Aracanguá Rodeio Show 2026 movimenta Santo Antônio do Aracanguá nas comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa do município. A festa, que começou na quarta-feira (17), segue até sábado (20), reunindo competidores de várias regiões do país, montarias em touros e uma programação musical voltada aos amantes da música sertaneja.

Além do entretenimento, o evento mantém seu caráter beneficente por meio da entrada solidária. Os visitantes podem acessar o recinto mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Araçatuba. A iniciativa busca unir lazer e solidariedade em benefício de famílias atendidas pela instituição.

A competição integra a Copa MD Super Bulls e conta com o apoio da Liga Nacional de Rodeio. Neste ano, a etapa distribui mais de R$ 75 mil em premiações, contemplando os melhores competidores da arena, além de reconhecer os destaques entre peões, touros e boiadas.