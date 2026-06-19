O Aracanguá Rodeio Show 2026 movimenta Santo Antônio do Aracanguá nas comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa do município. A festa, que começou na quarta-feira (17), segue até sábado (20), reunindo competidores de várias regiões do país, montarias em touros e uma programação musical voltada aos amantes da música sertaneja.
Além do entretenimento, o evento mantém seu caráter beneficente por meio da entrada solidária. Os visitantes podem acessar o recinto mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Araçatuba. A iniciativa busca unir lazer e solidariedade em benefício de famílias atendidas pela instituição.
A competição integra a Copa MD Super Bulls e conta com o apoio da Liga Nacional de Rodeio. Neste ano, a etapa distribui mais de R$ 75 mil em premiações, contemplando os melhores competidores da arena, além de reconhecer os destaques entre peões, touros e boiadas.
A agenda de shows teve início nesta quinta-feira (18) com a apresentação da dupla Zé Henrique & Gabriel. Já hoje (19), Humberto & Ronaldo assumem o palco levando sucessos conhecidos do público sertanejo e prometendo animar a arena durante toda a noite.
O encerramento da programação musical acontece no sábado (20), quando Netto & Henrique comandam a festa com um repertório marcado por modões e canções românticas. A expectativa da organização é receber um grande público nos últimos dias do evento.
Além de celebrar o aniversário da cidade, o rodeio contribui para aquecer a economia local, atraindo visitantes de municípios vizinhos e fortalecendo setores como comércio, alimentação e hospedagem.
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