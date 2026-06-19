A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (22), a partir das 19 horas, sua 21ª Sessão Ordinária de 2026. Entre os dez itens previstos na Ordem do Dia, o destaque fica para o recurso apresentado pelo vereador Damião Brito, que pede a reconsideração da decisão que impediu a tramitação de um projeto voltado à criação de uma casa de apoio para pacientes oncológicos em tratamento na cidade de Barretos.
A proposta prevê a autorização para que o Poder Executivo possa locar e manter um imóvel residencial em Barretos, destinado ao acolhimento de pacientes de Araçatuba que realizam tratamento contra o câncer, além de seus acompanhantes. O objetivo é oferecer suporte às famílias que precisam permanecer por longos períodos fora do município durante o tratamento médico.
O recurso será analisado pelos vereadores após questionamentos sobre a legalidade da matéria. O autor sustenta que a iniciativa possui relevante interesse social e não interfere na estrutura administrativa do município, defendendo que o projeto merece ser debatido pelas comissões permanentes e pelo plenário antes de qualquer decisão definitiva sobre sua viabilidade.
Outro tema importante da pauta é o Projeto de Lei, de autoria do vereador João Pedro Pugina, que institui a Campanha Permanente de Conscientização sobre Segurança Digital e Prevenção ao Aliciamento de Crianças e Adolescentes em Ambientes Virtuais. A proposta busca ampliar a proteção de menores diante dos riscos presentes em redes sociais, jogos on-line e aplicativos de comunicação.
O projeto prevê ações educativas contínuas voltadas a estudantes, pais e responsáveis, incluindo palestras, oficinas, distribuição de materiais informativos e campanhas de orientação. A iniciativa também pretende fortalecer a divulgação de canais oficiais de denúncia e conscientizar a população sobre práticas criminosas que utilizam o ambiente digital para abordar crianças e adolescentes.
De acordo com a justificativa apresentada, a proposta surge diante do crescimento de casos de aliciamento virtual, exposição a conteúdos inadequados e compartilhamento indevido de informações pessoais. A intenção é criar uma política pública permanente de prevenção e informação, envolvendo escolas, famílias, órgãos de segurança e entidades de proteção à infância.
Os demais itens da pauta incluem projetos para denominação de ruas e avenidas em novos loteamentos da cidade, a criação de um Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, a instituição do Programa Jovem Cientista e uma moção de apoio à empresária Nágila Torres, vítima de ofensas racistas durante o exercício de sua atividade profissional.
A sessão terá início às 19 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube. O plenário também estará aberto para a participação da população.
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