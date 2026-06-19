A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (22), a partir das 19 horas, sua 21ª Sessão Ordinária de 2026. Entre os dez itens previstos na Ordem do Dia, o destaque fica para o recurso apresentado pelo vereador Damião Brito, que pede a reconsideração da decisão que impediu a tramitação de um projeto voltado à criação de uma casa de apoio para pacientes oncológicos em tratamento na cidade de Barretos.

A proposta prevê a autorização para que o Poder Executivo possa locar e manter um imóvel residencial em Barretos, destinado ao acolhimento de pacientes de Araçatuba que realizam tratamento contra o câncer, além de seus acompanhantes. O objetivo é oferecer suporte às famílias que precisam permanecer por longos períodos fora do município durante o tratamento médico.

O recurso será analisado pelos vereadores após questionamentos sobre a legalidade da matéria. O autor sustenta que a iniciativa possui relevante interesse social e não interfere na estrutura administrativa do município, defendendo que o projeto merece ser debatido pelas comissões permanentes e pelo plenário antes de qualquer decisão definitiva sobre sua viabilidade.