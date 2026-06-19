Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (18) resultou na prisão de um suspeito em Jales, região noroeste, durante o avanço das investigações contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu simultaneamente em diferentes estados e teve como alvo integrantes de um esquema que utilizava aeronaves para o transporte de entorpecentes.

As investigações tiveram origem em uma ocorrência registrada em 2022, quando uma aeronave carregando centenas de quilos de cocaína realizou um pouso de emergência em uma área rural da região de Pontalinda. Na ocasião, mais de 660 quilos da droga foram apreendidos, dando início ao trabalho que permitiu identificar os envolvidos na operação criminosa.

De acordo com as apurações, o homem detido em Jales teria desempenhado papel estratégico na logística terrestre do grupo.